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Mourinho saca un papel con las dos posibles rojas al Atlético de Madrid: "Negreira ya no está, ¿no? Es la misma Liga que dejé"

El portugués protagoniza una rueda de prensa histórica que recuerda a las de su anterior etapa y donde criticó al árbitro, al VAR, al Comité de designación e incluso habló de Negreira.

Mourinho durante el partido ante el Atlético

Mourinho durante el partido ante el Atlético EFE/Antena 3

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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José Mourinho ha dejado claro que sigue siendo el de siempre. El técnico portugués ha protagonizado una rueda de prensa histórica, como las de antaño, tras la derrota del Real Madrid en el derbi (2-1) ante el Atlético en el Metropolitano.

Enseña un papel con las dos posibles rojas al Atlético

Mou tardó apenas unos segundos en sacar dos imágenes impresas en las que se muestran los pisotones, de Romero a Bellingham y Lee a Valverde, que el madridismo entendió que debieron ser roja pero que el árbitro Ortiz Arias no señaló.

"Enhorabuena al Comité... ¿el árbitro? pobrecito, solo ha pitado partidos pequeños... El del VAR, desde las Rozas no tenía presión, o sí... pero no lo sabemos"

José Mourinho, sobre el árbitro principal y el del VAR

"Son dos rojas claras", empezó diciendo el entrenador, que criticó al árbitro principal, al VAR, al CTA, e indujo a pensar que la designación estaba preparada. "Enhorabuena al Comité de designación arbitral, han puesto a un árbitro que con 41 años no tiene internacionalidades... pues no será porque es gran árbitro, solo ha pitado partidos pequeños", dijo sobre Ortiz Arias, antes de referirse al del VAR, Trujillo Suárez: "Tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Pero él desde las Rozas no tiene presión... o si hay y no lo sabemos".

"Pensaba que me encontraba una Liga diferente a la que dejé"

Esto solo fue un aperitivo porque a medida que pasaba la rueda de prensa y avanzaban las preguntas el tono de Mou iba volviéndose más sarcástico e irónico: "Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de la Liga que dejé... Me han dicho que no y me han explicado por qué no", dijo mientras recordaba jugadas en las que Atleti y Barça salieron beneficiados en las últimas jornadas: "El gol anulado a Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír... son cosas acumuladas. No quiero ir lejos y decir que esto es algo preparado. No quiero pensar en esto. Quiero pensar que el Comité arbitral se ha equivocado...", admitió el luso tras la segunda derrota de su equipo esta temporada.

El entrenador blanco ya criticó el arbitraje tras la victoria blanca en el Martínez Valero, y hoy lo volvió a rememorar: "Si queremos recordar al Elche, las dos expulsiones del Elche..., en el primer minuto la amarilla a Diomande... lo que nuestros jugadores sienten en el campo no es normal".

"¿Negreira está o no está?"

El show de Mou terminó recordando a Negreira después de que le preguntaran '¿Crees que esta Liga está manchada por el 'caso Negreira'?': "¿Negreira ya no está, no? ¿O todavía está? Ah, si no está, no está manchada por Negreira...". "Si nos dejan en paz, tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho, falta mucho", sentenció el ex del Benfica sabedor de que el Real Madrid ya está a seis puntos del Barça en la jornada siete. De un Barça que no solo gana todo sino que arrasa.

La cuenta oficial del Real Madrid en X también definió la derrota así: "Un pésimo arbitraje decide el derbi".

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