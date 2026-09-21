Davinchi, jugador del Getafe que perdió a su padre en el accidente de Adamuz: "Dimita ya asesino Óscar Puente"

'Davinchi', jugador de 18 años del Getafe CF y que perdió a su padre en el trágico accidente de tren en Adamuz, se ha pronunciado en sus redes sociales ocho meses después del siniestro para criticar la falta de responsabilidades en el Ministerio de Transportes y pedir duramente la dimisión de Óscar Puente.

"No se hace justicia, no vale ni el dinero ni las palabras vacías, habéis destrozado familias... Dimita ya asesino Óscar Puente"

"Ocho meses ya de aquel fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia. No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías, sin consecuencias reales. Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada. Dimita ya asesino Óscar Puentes", escribió el joven jugador onubense.

El padre del jugador perdió la vida después de ir a Madrid a ver un partido de su hijo. El trágico accidente en el que murieron 46 personas y hasta 152 resultaron heridas también se cobró la vida del padre del jugador. Hasta el momento apenas se han depurado responsabilidades, pero la investigación continua su curso y se conocerán más detalles en los próximos meses.

"Nos dijo que él no había soldado el raíl"

Mientras tanto, Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, habló sobre su última conversación con el ministro Óscar Puente: "Le dijimos en persona a Puente que dimitiera y nos dijo que él no había soldado el raíl. Nos quedamos estupefactos. Aún esperamos que venga a reunirse con las víctimas a Huelva, como nos prometió".

Además, este lunes ha continuado en el Senado la comisión de investigación por el accidente y ha comparecido la expresidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. El PP, por su parte, ha acusado al ministro Óscar Puente de ocultar información relevante: "El acta de inspección que se publicó es en el carril derecho, cuando la rotura tuvo lugar en el carril izquierdo, el ministro Puente proyectó deliberadamente un acta de soldadura de un carril que no se había roto", ha explicado un político del PP.

Palabras a la que la Rocío Báguena, expresidenta AESF, ha contestado de esta manera: "No he tenido acceso a ese acta y por supuesto no he manipulado nada".