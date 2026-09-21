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La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores de Ceuta quiere quedarse en España y "se van a quedar"

La ministra de Juventud e Infancia sostiene que la mayoría de los menores llegados a finales de julio quiere permanecer en España y afirma que "se van a quedar" porque están protegidos por la legislación española.

Sira Rego

Sira Rego EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este lunes que "en unos días" estarán terminados los primeros expedientes para solicitar la reagrupación familiar de menores llegados a Ceuta los días 30 y 31 de julio, aunque ha advertido de que la mayoría quiere permanecer en España. "Y se van a quedar", ha afirmado.

En una entrevista en la Cadena SER, Rego ha defendido que la legislación española protege a todos los menores con independencia de su origen o nacionalidad y ha reivindicado que las administraciones deben cumplir con esa obligación legal. "En nuestro país todos los niños son iguales ante la ley", ha señalado.

La titular de Juventud e Infancia también ha defendido la necesidad de actuar con empatía ante la situación de los menores y ha rechazado lo que considera una "banalización del mal" en el debate migratorio.

Rego ha sostenido que la empatía no debe entenderse como "buenismo", sino como una cuestión vinculada a los principios democráticos.

Sobre las posibles reagrupaciones familiares en Marruecos, la ministra ha reconocido las dificultades que existen para completar estos procedimientos debido a la falta de respuesta de las autoridades marroquíes.

Según ha explicado, antes de la actual crisis ya se habían tramitado alrededor de 600 expedientes sin obtener una respuesta fluida de Rabat.

Los primeros expedientes correspondientes a los menores llegados a finales de julio se encuentran pendientes del informe del representante jurídico del menor, un trámite que Rego ha vinculado a los cambios introducidos por el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Una vez completado ese paso, el Gobierno comenzará a formular las solicitudes de reagrupación.

Rego responsabiliza a Ceuta

La ministra también ha responsabilizado al Gobierno de Ceuta de la situación de los menores que continúan fuera del sistema de acogida y ha descartado que el Ejecutivo central vaya a habilitar nuevos espacios en la ciudad autónoma para atenderlos.

Rego ha argumentado que la protección inmediata de esos menores corresponde al sistema de acogida ceutí y ha asegurado que la ciudad dispone de recursos económicos para hacer frente a esta situación. Al Estado, ha añadido, le corresponde poner en marcha medidas para "descongestionar Ceuta".

En este sentido, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas que autorice el traslado de menores a la Península.

El Ministerio de Juventud e Infancia asegura haber habilitado 500 plazas y haber planteado a Ceuta una propuesta de convenio para hacer efectivos esos traslados.

Rego ha lamentado además el cambio de actitud del presidente ceutí, con quien asegura haber mantenido una buena coordinación antes de la crisis, y ha insistido en que, según la posición de su departamento, basta con que la Ciudad Autónoma firme el acuerdo para activar las plazas disponibles en la Península.

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