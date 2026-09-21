¿Planea Rusia poner a prueba a la OTAN con un ataque inminente sobre Europa?

Los jefes de varios servicios de inteligencia europeos advierten de que Moscú podría estar preparando acciones más contundentes contra países occidentales.

Según publica The Guardian, responsables de inteligencia europeos consideran posible que Rusia intente poner a prueba la determinación de la OTAN y su disposición a responder ante una agresión contra uno de sus miembros. Uno de estos responsables señaló que un escenario de este tipo podría producirse «en meses, no en años».

El posible ataque podría llegar antes de lo esperado

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ya había advertido de que Rusia podría recurrir a drones o misiles contra territorio de la OTAN con el objetivo de comprobar hasta dónde está dispuesta a llegar la Alianza en la aplicación del artículo 5, que establece el principio de defensa colectiva.

Por su parte Emmanuel Macron, considera justificadas estas advertencias. Mientras Michal Koudelka, director del servicio de inteligencia checo BIS, afirmó que no se puede descartar una incursión limitada en territorio de alguno de los países miembros de la OTAN. Según Koudelka, Moscú también podría recurrir a una operación de falsa bandera o a una campaña de desinformación a gran escala.

Sin embargo, los servicios de inteligencia de los países bálticos mantienen una evaluación más cautelosa. Normunds Mežviets, director del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Letonia (VDD), aseguró que no observa señales que apunten a un ataque inminente. Las autoridades estonias también han pedido a la población que mantenga la calma y evite caer en el pánico.

Putin: Rusia no tiene intenciones agresivas

Informes de los servicios de inteligencia que desde Moscú achacan a la "rusofobia" que sufre Occidente. Es mas, Vladímir Putin aprovecha cada una de sus intervenciones para asegurar que Rusia «no tiene ninguna intención agresiva».

Explicaciones que no convencen a los socios comunitarios cuya mayor preocupación es el posible incremento de las operaciones de sabotaje y otras acciones de carácter híbrido.

Aunque la OTAN insiste en que no observa indicios de una invasión militar convencional inminente, la sucesión de sabotajes, violaciones del espacio aéreo e incidentes relacionados con drones ha elevado la alerta de seguridad en Europa.

En paralelo, las autoridades europeas siguen vigilando los ataques rusos contra infraestructuras vinculadas al apoyo militar a Ucrania.

Entre los objetivos afectados se encuentran instalaciones ferroviarias y sectores relacionados con la industria de defensa, lo que ha reforzado la preocupación por una posible intensificación de las acciones de Moscú contra infraestructuras estratégicas europeas.