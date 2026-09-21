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El Atlético responde a las quejas de Mourinho... ¡con una impresora!: "Stop acoso..."

El club rojiblanco contrataca en redes sociales a las palabras de Mourinho sobre los árbitros.

Tuit del Atlético de Madrid

Tuit del Atlético de Madrid X: @Atleti

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El Atlético de Madrid ha respondido al Real Madrid y a las quejas de José Mourinho a los árbitros por su actuación arbitral en el derbi madrileño (2-1). El portugués salió a rueda de prensa con una imagen impresa de las dos entradas de Cuti Romero y Kang In Lee a Bellingham y Valverde que los madridistas entienden que debió ser roja. Pero Mou no se quedó ahí ya que criticó duramente al Comité de designación, al árbitro principal del partido, al del VAR...

Tras unas últimas horas muy polémicas y candentes en Madrid, el Atlético, que había guardado silencio a expensas de las palabras de Simeone, ha respondido a su manera, en redes sociales y tirando de ironía.

Impresora... y "Stop acoso arbitral ya"

En la primera publicación se muestra un vídeo de una impresora y de un papel saliendo de ella en el que aparece una imagen de José Mourinho en rueda de prensa, junto al papelito y con una consigna debajo: "Stop acoso arbitral ya".

De momento esta es la respuesta de los rojiblancos, que hasta el momento solo se refirieron a las palabras de Mourinho de mano de su propio entrenador, el Cholo Simeone: "Hay que saber respetar al árbitro, a los compañeros de trabajo... Cuando uno se sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini, no va, no hay que pasar la línea".

El Real Madrid se refirió a la polémica arbitral en su televisión oficial, en sus redes sociales con una referencia directa a las decisiones de los colegiados: "Un pésimo arbitraje decide el derbi", y por supuesto a la histórica rueda de prensa del técnico portugués:

"Enhorabuena al Comité de designación arbitral, han puesto a un árbitro que con 41 años no tiene internacionalidades... pues no será porque es gran árbitro, solo ha pitado partidos pequeños... Tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Pero él desde las Rozas no tiene presión... o si hay y no lo sabemos", empezó diciendo el ex del Benfica sobre la actuación de los colegiados.

"Pensaba que encontraría una Liga diferente a la que dejé"

"Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de la Liga que dejé... Me han dicho que no y me han explicado por qué no... El gol anulado a Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír... son cosas acumuladas. No quiero ir lejos y decir que esto es algo preparado. No quiero pensar en esto. Quiero pensar que el Comité arbitral se ha equivocado...", dijo también Mou sobre los supuestos favores a Barça y Atlético en jornadas anteriores.

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