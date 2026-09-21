Melchor León, diputado socialista en la Asamblea, sobre la nueva amenaza de asalto a Ceuta: "La situación es crítica"

El pasado 30 de julio decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta. Por su parte, el Gobierno cifró en más de 70.000 las personas que entraron en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio.

Antes de emprender el viaje hacia Ceuta, muchos jóvenes marroquíes organizaron el intento a través de las redes sociales. Plataformas como Facebook, TikTok o Instagram se convirtieron en espacios donde compartían información sobre las rutas, el estado del mar, la vigilancia policial o el material que utilizan para cruzar a nado.

Ceuta vuelve a vivir bajo la amenaza de una posible entrada masiva de migrantes por los mensajes que circulan en las redes sociales convocando una nueva llegada masiva a la ciudad autónoma el próximo miércoles.

Los convocantes se han citado para el miércoles, 23 de septiembre, aprovechando la celebración de las elecciones legislativas en Marruecos. Según sostiene la embajada española en Rabat, más de 90.000 jóvenes marroquíes habrían sido convocados.

"Una auténtica chapuza": Melchor León sobre el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Precisamente, sobre esa amenaza y sobre el día a día en la ciudad autónoma hemos hablado con Melchor León, diputado socialista en la Asamblea de Ceuta. León detalla que "hay muchísima tensión" y asegura que "la situación es crítica". Afirma que esa tensión es el resultado de "la dejadez del gobierno central, que después de 52 días, la situación es completamente crítica y las personas no aguantan más". Asimismo, asegura no entender por qué "el Gobierno no actúa" ante los ánimos que "están caldeados".

Sobre el traslado de los migrantes al puerto de la ciudad, el diputado socialista considera que "no soluciona nada" y lo califica de "auténtica chapuza": "El puerto, por ser una instalación crítica, nunca deberían haber hecho estos campamentos y no puedes hacerlo para 1.700 personas cuando estamos viendo que en la playa del Trampolín hay más de 5.000 personas".

Asegura que desde el Gobierno "están parcheando, pero no ofrecen soluciones eficaces". León declara que otro de "los culpables" de esta crispación palpable diariamente en Ceuta es "el señor Marlaska". Ha detallado que "hoy vendrá, nos volverá a insultar a todos los ceutíes, nos llamará mentirosos y nos dirá que hay inseguridad subjetiva".

Por otro lado, afirma que volvería a pedir al ministro del Interior el despliegue de la UME en Ceuta, ya que lo hizo "desde el minuto uno". Desde que lo pidió, León asegura que "han hecho caso omiso" y detalla que "al final, ocurrirá una desgracia y serán los máximos culpables".