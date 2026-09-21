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La charla de Luis de la Fuente en el vestuario antes de la final del Mundial: "Ya nos toca ser..."

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hace público un vídeo en sus redes sociales, donde hay varias extractos de la charla de Luis de la Fuente a sus jugadores antes de la final del Mundial 2030.

Luis de la Fuente, en la charla previa a la final del Mundial ante Argentina

Luis de la Fuente, en la charla previa a la final del Mundial ante Argentina @SEFutbol

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Coincidiendo con la noticia de la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que se puede escuchar algunas de las frases que el técnico riojano dedicó a sus jugadores en la previa de la final del Mundial 2026 ante Argentina.

"¡A un lado, a otro! ¡Qué corran mucho, qué sufran! Que sois los mejores del mundo. ¡Hacedlo! ¡Hacedlo! ¿Vale, señores? ¡Vámonos!", se escucha decir a Luis de la Fuente.

"Sois la envidia de Europa. Y ya nos toca ser la envidia del mundo", añade el de Haro.

Una charla que precedió a la histórica victoria de España (1-0) ante Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de New Jersey. Un gol de Ferrán Torres en la prórroga convertía a España en bicampeona del mundo.

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Con Luis de la Fuente al frente de la selección nacional, España ha conquistado tres títulos: Nations League 2023, Eurocopa 2024 y Mundial 2026.

"Queremos seguir mejorando. El éxito radica en competir, en poner todo lo que está en tu mano para un objetivo. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", ha señalado Luis de la Fuente este lunes en el acto de renovación como seleccionado nacional de España.

"La vida me ha enseñado a ser muy cortoplacista, voy día a día, me planteo llegar bien al partido contra Inglaterra y a los compromisos que tenemos después en la Liga de Naciones, pero me hace una especial ilusión llegar al mundial de 2023 y especialmente a la Eurocopa de 2032 y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", explicaba el de Haro.

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