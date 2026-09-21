España
Luis de la Fuente llama a Iván Fresneda para la Nations League tras la lesión de Pedro Porro
El lateral derecho de la sub-21 suplirá la baja de Pedro Porro en los cuatro partidos de la Liga de Naciones.
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El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha convocado al jugador del Sporting de Portugal Iván Fresneda para disputar los primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Nations League, según ha comunicado la RFEF.
El lateral derecho madrileño, que inicialmente había sido convocado por David Gordo para jugar con la sub-21, deberá incorporarse a la concentración de la selección española absoluta que empezará este martes a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
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Pedro Porro baja por lesión
Fresneda ocupa la baja de Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y campeón del mundo con España en 2026 que se lesionó el sábado a los 17 minutos del partido de la Premier League inglesa frente al Aston Villa.
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