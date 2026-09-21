Muere la atleta de trial Ida Amelie Robsahm tras una trágica caída durante una ruta en Noruega

Luto y consternación en el mundo del trial tras confirmarse la muerte de Ida Amelie Robsahm, una corredora noruega y una de las más destacadas del panorama internacional. La atleta nórdica perdía la vida el pasado sábado en Romsdalseggen, una conocida ruta de montaña situada al oeste de Noruega, tras sufrir una caída de varios metros cerca de la cima.

El medio noruego NRK explica que la policía fue informada el pasado sábado que una persona de un grupo de senderismo había sufrido una caída cerca de la cima del Romsdalseggen. "Se dice que la caída fue de varias decenas de metros", señaló el director de operaciones Eivind Klokkersund, en declaraciones que recoge NRK.

La familia de Ida Amelie Robsahm envió un comunicado a NRK en el que agradecía el cariño mostrado a la comunidad de corredores.

"En medio del profundo dolor por la pérdida de Ida, queremos dar un cálido agradecimiento a la comunidad de corredores. Ida fue una parte fundamental de la comunidad, y todo el cuidado y consideración en esta situación tan cruel significan mucho", indica la familia de la corredora noruega.

Ida Amelie Robsahm había firmado un gran 2026, quedando segunda en el Maratón del Mont-Blanc el 28 de junio. También participó en la mítica Zegama-Azikorri, carrera en la que finalizó cuarta y entró en metra justo por detrás de la española Sara Alonso, su compañera en el equipo ASCIS y amiga. También fue quinta en la OCC del UTMB Mont-Blanc.

"Ida, has sido mi hermana, mi amiga, mi compañera de equipo y..."

La propia Sara Alonso le ha dedicado un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Ida, has sido mi hermana, mi amiga, mi compañera de equipo y la persona que más me has ayudado este año cuando más lo necesitaba. Ella ha sido mi gran descubrimiento este año y aunque apenas haya sido un año, la amistad creada ha sido infinita, igual que el dolor que todos sentimos", indica Sara Alonso.

"Una persona que no borró la sonrisa de su cara en ningún momento y con esa sonrisa la recordaré siempre. Nos quedaban muchas cosas por seguir viviendo, me quedo en paz sabiendo que se fue en un gran momento de su vida. Unos días antes por tu cumple, lo mejor que hice fue decirte lo especial que habías sido para mí y estoy feliz de que eso no se me quedara sin decir porque muchas veces olvidamos decirnos estas palabras. Cada zancada, kilometro a partir de ahora serán por ella para siempre, gracias por todo♥️ Te quiero infinito", finaliza el mensaje de Sara Alonso.

"Fue un shock. Estaba en un lugar, en un terreno y en un entorno..."

Sindre Buraas, entrenador de Ida Amelie Robsahm, también reaccionó a la triste y trágica noticia y señalo que la atleta noruega era "una persona con un gran corazón"

"Fue un shock. Estaba en un lugar, en un terreno y en un entorno donde había estado mucho, tan cómoda. Ella fue arrancada de nosotros y de su vida. Deja marcas profundas. Es triste en todos los sentidos", explicó Buraas a NRK.

"Quiero destacar a Ida como una atleta fantástica. Una persona con un gran corazón por las personas que le rodean y por el deporte, y el proyecto que teníamos juntos, que era correr lo más rápido posible. Un atleta muy buenq y una persona muy agradable con la que trabajar, con quien había creado un vínculo muy cercano y con quien he tenido conversaciones diarias", concluye Sindre Buraas.

La trailrunner noruega también dejó huella de su clase en la Maratón de Valencia del año pasado, donde logró terminar con un tiempo de 2:29:57, el sexto mejor de una atleta de su país en la distancia de los 42,195 kilómetros.