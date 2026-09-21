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Crisis Ceuta

Feijóo señala en Ceuta junto a Vivas y Weber que Europa está dispuesta a "defender sus fronteras"

El líder popular se ha mostrado contundente considerando que "la situacion de Ceuta es impropia de un territorio europeo".

Feijóo y Vivas

Feijóo y Vivas EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado por cuarta vez a Ceuta junto al presidente del PP europeo, Manfred Weber, y a la delegación del partido que se ha desplazado al territorio para poder ver en primera persona el estado de la ciudad autónoma y la frontera con Marruecos. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también ha estado presente en esta jornada, tras lo que han ofrecido una rueda de prensa en la biblioteca pública Adolfo Suárez.

"Europeizar" la crisis de Ceuta

Se trata de una visita enmarcada en la estrategia del PP de "europeizar" la crisis de Ceuta. Este domingo, Feijóo celebró la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado jueves, por la cual "la inmensa mayoría de los europeos saben que Europa no comienza y finaliza en Andalucía", sino "en Ceuta y Melilla".

La situación en Ceuta

Este fin de semana ha sido de tensión y altercados en Ceuta. A través de redes sociales se convocaron varios grupos ceutíes para protestar contra la llegada de miembros del colectivo 'Negu Gorriak' (Derecho a Techo). Los convocantes vinculan a este grupo, que llegaba de Pamplona, con la izquierda radical.

'Negu Gorriak' anunció hace varios días que viajaban a la ciudad autónoma para prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra migrantes.

Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía. En el interior del vehículo no viajaban miembros de 'Negu Gorriak' sino que pertenecía a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras.

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