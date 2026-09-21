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Un marroquí de 17 años viaja más de 100km en el eje de la rueda del autobús del Valladolid para salir de Ceuta

La expedición vallisoletana se percató de que algo no iba bien cuando escucharon gritos de 'socorro' a mitad de camino.

El autobús del Real Valladolid a su llegada a Ceuta

El autobús del Real Valladolid a su llegada a Ceuta X: @realvalladolid

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Un menor de edad marroquí viajó más de 100 kilómetros en los bajos del autobús del Real Valladolid para cruzar el estrecho y pasar a la península desde Ceuta, donde el conjunto vallisoletano disputó su partido correspondiente a la jornada seis de la Liga Hypermotion.

El suceso tuvo lugar a la vuelta, después de que se disputara el encuentro (1-1) y el Real Valladolid dejara atrás la ciudad autónoma para volver a casa.

Más de 100 kilómetros en los bajos del autobús

El joven de 17 años llegó a estar más de una hora y unos 100 kilómetros de recorrido escondido en el eje de las ruedas del autobús, y fue a la altura de Jerez de la Frontera cuando comenzó a emitir gritos de 'socorro' que los miembros de la expedición del Valladolid, jugadores incluidos, llegaron a escuchar.

Lógicamente el conductor detuvo el vehículo y cuando bajaron a ver lo que ocurría encontraron al joven escondido, quien se había subido en el puerto de Ceuta con el objetivo de entrar en la península ibérica. En ese momento los jugadores y demás miembros del Real Valladolid le auxiliaron, y pese a que el menor de edad presenta ciertas magulladuras, está fuera de peligro.

No obstante, su vida si estuvo en peligro ya que llegó a exponerse durante horas al movimiento de las ruedas, las vibraciones y los elementos mecánicos del autobús, además de a unas altas temperaturas. El recorrido del bus del Pucela era desde el puerto de Algeciras hasta Valladolid, un total de unos 750 kilómetros en carretera. El equipo se trasladó en ferry hasta Algeciras, pero los perros de la Guardia Civil no fueron capaces de detectar al joven antes de subir al ferry.

Un detenido en Ceuta

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en Ceuta a un joven de 22 años por los incidentes que se produjeron a última hora de la tarde de este domingo en el puerto donde, presuntamente, rompió la luna del vehículo de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras. Además de esta detención, fuentes policiales han indicado a EFE que la Policía Local de Ceuta ha identificado a otra persona por resistencia a la autoridad en los incidentes, cuya investigación continúa abierta.

Además, también se ha visto que en redes sociales vuelve a circular una nueva convocatoria con el objetivo de entrar en España para el próximo 23 de septiembre, día en el que se celebran las elecciones en Marruecos. Son varios grupos que en total acumulan a más de 90.000 personas animando a dirigirse a la frontera. La entrada masiva del 30 y 31 de julio se gestó de la misma manera.

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