Oficial: Luis de la Fuente renueva como seleccionador de España hasta 2032

Luis de la Fuente seguirá al frente de la selección española hasta 2032. La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación del técnico riojano después de conducir a España a la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo llega apenas dos meses y dos días después de que España levantara su segunda Copa del Mundo tras imponerse a Argentina en la final.

De la Fuente, que asumió el cargo de seleccionador absoluto en diciembre de 2022, prolonga así un ciclo repleto de éxitos y estará al frente de la Roja durante dos de las próximas grandes competiciones internacionales: el Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032.

Dirigirá a España en 'su' Mundial de 2030

La renovación garantiza la presencia del riojano en el banquillo durante el Mundial de 2030, una edición especialmente significativa para el fútbol español.

España organizará el torneo junto a Portugal y Marruecos, además de los encuentros conmemorativos previstos en Sudamérica, y De la Fuente podrá defender en casa el título conquistado en 2026.

El seleccionador ya había reconocido públicamente su deseo de continuar más allá de la fecha de finalización de su anterior contrato.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, también había adelantado que ambas partes estaban ultimando una ampliación y mejora de las condiciones del técnico después de sus éxitos al frente de España.

La junta directiva ha dado ahora luz verde a una renovación de largo recorrido que llegará hasta 2032.

De asumir el cargo en 2022 a campeón del mundo

De la Fuente llegó al banquillo de la absoluta en diciembre de 2022 después de una extensa trayectoria dentro de las categorías inferiores de la Federación.

Desde entonces, el seleccionador ha construido una de las etapas más exitosas de la historia de la Roja. Su último gran éxito llegó este verano con la conquista del Mundial, el segundo de la historia de España después del conseguido en Sudáfrica en 2010.

Ese título ha terminado de reforzar la confianza de la Federación en un proyecto que ahora tendrá continuidad durante los próximos seis años. El horizonte incluye el Mundial de 2030 y también la Eurocopa de 2032, torneo hasta el que se extiende el nuevo vínculo.

Jesús Velasco también renueva

La junta directiva de la RFEF aprobó además otra renovación en sus banquillos. Jesús Velasco continuará como seleccionador absoluto de fútbol sala hasta 2029.

Velasco ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado mes de febrero condujo a España al título de campeona de Europa después de imponerse a Portugal en la final.

La Federación apuesta así por la continuidad de dos técnicos campeones. En el caso de De la Fuente, la renovación permitirá al seleccionador que llevó a España a su segunda estrella intentar defenderla cuatro años después y hacerlo, además, en el Mundial organizado en territorio español.