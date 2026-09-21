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¡Ya hay horario para el Clásico! Día y hora del Barcelona - Real Madrid en el Camp Nou

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 10 y ya hay día y hora para el primer clásico de la temporada.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las grandes estrellas de El Clásico

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las grandes estrellas de El Clásico Europa Press/Antena 3

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El primer clásico de la temporada ya tiene día y hora. LaLiga ha dado a conocer este lunes los horarios de la jornada 14 en primera división, una jornada donde el Camp Nou acogerá el partido más esperado de la temporada. El Barcelona - Real Madrid se jugará el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas, justo un día antes de la entrega del Balón de Oro en Londres.

Antes del primer clásico de la temporada se jugarán dos jornadas, pero ahora mismo el Barcelona es l-líder destacado de LaLiga con 21 puntos, cinco por encima del Atlético y el Betis y seis por delante del Real Madrid de José Mourinho. LaLiga se reanudará, tras el parón de selecciones, fin de semana del 10 y 11 de octubre.

El Real Madrid recibirá al Villarreal el sábado 10 de octubre en el Bernabéu y, una semana después, hará lo propio ante el Sevilla el domingo 18. Por su parte, el Barcelona reanundará la competición liguera recibiendo al Getafe en el Camp Nou (10 de octubre) y visitará al Betis (17 de octubre) antes del clásico liguero ante el Real Madrid.

Horario de la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Alavés - Málaga viernes 23 octubre | 21:00 horas

Rayo Vallecano - Elche sábado 24 octubre | 14:00 horas

Racing - Espanyol sábado 24 octubre | 16:15 horas

Valencia - Villarreal sábado 24 octubre | 18:30 horas

Atlético - Deportivo sábado 24 octubre | 2100 horas

Athletic - Getafe domingo 25 octubre | 14:00 horas

Celta - Betis domingo 25 octubre | 16:15 horas

Real Sociedad - Levante domingo 25 octubre | 18:30 horas

Barcelona - Real Madrid domingo 25 octubre | 21:00 horas

Sevilla - Osasuna lunes 26 octubre | 21:00 horas

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