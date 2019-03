Gasol: "Confío plenamente en Nadal"

Pau Gasol defendió una vez más la integridad de su compatriota Rafael Nadal tras haber sido acusado de dopaje por la exministra francesa de Deportes Roselyne Bachelot. "No pienso nada sobre una declaraciones sin base y sin elementos objetivos", declaró Gasol al concluir el partido que su equipo de los Bulls disputaron ante los Heat de Miami, en el United Center de Chicago. "Confío plenamente en Rafa", sentenció.

Gasol fue más allá calificó lo dicho por la exministra como algo completamente sin fundamento. "Acusaciones sin fundamento o sin pruebas no deberían suceder", denunció Gasol, que también sufrió los efectos de las mismas por parte de algunos medios de comunicación franceses.

"No sé si tienen algo o no en contra de los deportistas españoles, simplemente este tipo de noticias desafortunadas no tienen mayor recorrido ni hay que darle más vuelta a la película", agregó.