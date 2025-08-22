Un cirujano amputa cinco dedos a su padre en casa y este acaba muriendo por sepsis en Alicante

Un médico cirujano fue detenido el pasado martes en Alicante por, presuntamente, amputar en su casa cinco dedos del pie a su padre de 94 años. El anciano presentaba problemas de gangrena, que es la muerte de las células del tejido corporal desde un punto del cuerpo hacia el resto. Esa amputación le provocó una infección que resultó mortal.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE que el anciano había sido recientemente diagnosticado en el hospital de unos problemas de circulación sanguínea, a lo que los médicos recomendaron amputar parte de las extremidades inferiores por el inicio de gangrena en varios dedos. Para la intervención, el hospital necesitaba el consentimiento expreso de todos sus hijos, y algunos se lo denegaron.

Al no contar con la autorización de todos los hijos, uno de ellos, cirujano de profesión, le practicó una amputación en su domicilio de cinco dedos, tres de un pie y dos del otro.

El paciente nonagenario regresó a la residencia de mayores donde estaba ingresado y allí se percataron de que tenía los pies vendados y que le faltaban varios dedos, en los que presentaba heridas sangrantes. Ante esto, fue inmediatamente ingresado en el hospital Sant Joan d'Alacant, donde la situación se complicó y murió poco después por sepsis.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que el ciruajo alicantino fue detenido este martes como presunto autor de un delito de homicidio. No se han aportado más detalles sobre el caso, ya que todavía se están investigando sus circunstancias.

Una enfermera amputa un pie sin orden médica

Mary K. Brown, una enfermera procedente de Wisconsin, fue detenida el mes pasado por amputar el pie de un paciente sin su consentimiento.

El paciente ingresó en una residencia con una congelación severa en ambos pies y uno de ellos ya no estaba completamente unido a la pierna, además de estar "negro como una momia", según declararon las enfermeras del centro.

Brown presuntamente utilizó unas tijeras para cortar el tendón que unía el pie a la pierna de la víctima, provocando la amputación total del miembro. El paciente, un hombre de 62 años, falleció unos días después de esta operación, y, ante las circunstancias inusuales de la muerte, se comenzó una invesigación contra la enfermera.

Los testigos que se encontraban allí informaron que fue un proceso doloroso y sin anestesia en el que el hombre "lo sintió todo y le dolió muchísimo". Brown, por su parte, hablaba de su plan de preservar el pie y ponerlo en exhibición en la tienda de taxidermia de su familia con un cartel que dijera: "Usen sus botas, niños".

Tras esto, la enfermera se enfrento a dos cargos: causar daño corporal grave de forma intencional y abuso físico de una persona mayor. Ambos cargos fueron desestimados como parte de un acuerdo de declaración de 'no contest' y Brown aceptó no ejercer más como enfermera en el estado de Wisconsin.

