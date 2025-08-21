Dónde han caído el bote de 57 millones de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto de 2025

Este jueves 21 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 es el 61473. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 39 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 ha premiado al día 24 ENE 1998, siendo el número de la suerte el 11.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 es 04 12 13 16 19 32 33 41 45 46 47 50 61 62 63 64 70 79 81 y 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 21 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 22 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 ha agraciado al número 43920 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 12131. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 2, 4 y 8

Lugares donde ha caído el primer premio: Albacete: Paseo De Circunvalación 19 / Rebolledo (Alicante): Paseo Mayor 55 / Almendralejo (Badajoz): Avda. De La Paz, 12 / Zafra (Badajoz): Pza. Grande, 19 / Gelida (Barcelona): Mayor,24 / Fene (A Coruña): Avda. Marques De Figueroa, 47 / Martos (Jaén): Avenida Pierre Cibie, 4 / Lomo Los Frailes (Las Palmas): Pintor Pepe Damaso, 35 / Santa Cruz De Tenerife: Jose Hdez. Afonso 14 / Dos Hermanas (Sevilla): Tajo Bloque 4 (Edificio Vistazul) / Castellar (Valencia/València): Jose Siurana, 4 / Medina Del Campo (Valladolid): Maldonado, 17

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 11 23 38 39 46 y 49, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Getafe (Madrid), situada en C.C. Artesón, Av. Arcas del Agua, 6 - L10.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Archena (Murcia), en la nº 26 de Valladolid, en la nº 17 de Getafe (Madrid), en el Despacho Receptor nº 90.235 de Fuentelapeña (Zamora) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es..

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 ha sido para el número 06 22 34 38 43 y 46, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 52.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros..

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de Lugo, situada en Galerías Estación de Autobuses, Pl. Constitución, s/n.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 04 16 17 25 29 39 y el dream 3.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com