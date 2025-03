La gesta de Mirra Andreeva con tan solo 17 años: derrota a Swiatek y Sabalenka para coronarse en Indian Wells

A punto de cumplir 18 años, lo hará el 29 de abril, la rusa Mirra Andreeva firmó un histórico triunfo en Indian Wells, donde ha sido capaz de derrotar a Iga Swiatek (2) y Aryna Sabalenka (1) para reinar en el desierto californiano. La jugadora de Krasnoyarsk es la primera tenista menor de 18 años que derrota en un torneo a la número 1 y 2 del mundo desde que lo hiciera un tal Serena Williams en el US Open de 1999. La ya número 6 de la WTA fue capaz de remontar ante la bielorrusa Aryna Sabalenka (2-6, 6-4 y 6-3) en dos horas y cuatro minutos, un triunfo histórico de la pupila de Conchita Martínez.

La jugadora rusa encadena su segundo título consecutivo tras ganar WTA 1.000 de Dubái hace unos días. Mirra Andreeva se convirtió en la tercera tenista más joven de la historia en ganar Indian Wells tras Martina Hingis (1998) y Serena Williams (1999). Andreeva no solo derrotó al número uno del mundo con remontada en la final sino que en la semifinal se deshizo de la polaca Iga Swiatek, segunda del ránking de la WTA y campeona el año pasado en Indian Wells (7-6, 1-6 y 6-3).

En los últimos 40 años, solo tres tenistas -incluido ahora a Andreeva- han sometido a la número uno del mundo y al número dos en un mismo torneo de la WTA. Tampoco le frenó el mal registro que presentaba ante Sabalenka, que hasta esta tarde le había derrotado en cuatro de sus cinco precedentes entre ambas. Sólo en 2025 había perdido con ella en Brisbane y en el Abierto de Australia.

Andreeva es ya la tenista con más partidos ganados este año en la WTA con 19 victorias. La final en Indian Wells no empezó nada bien para una Andreeva totalmente superada en el primer set de Sabalenka, que se llevó el primer manga en 36 minutos. Pero con un aplomo impropio para su edad, la joven tenista rusa le dio la vuelta al partido para frustración de una Sabalenka sin respuesta ante la gran sensación del tenis en este 2025. Ya con el trofeo en la mano, Andreeva dedicó unas palabras de agradecimiento a su entrenadora, una Conchita Martínez muy emocionada en la grada.

"Gracias a mi equipo (...). Gracias a Conchita, por supuesto. Como siempre digo, puede ser duro y hoy no fue una excepción. Sé que esta mañana estaba, como a ti te gusta decir, un poco como una 'brat' (una niña mimada)", apuntó entre risas mientras su entrenadora sonreía en su asiento.

"Eso fue porque estaba supernerviosa. Lo siento por eso. No estaría aquí si no fuera por todos vosotros así que gracias por estar a mi lado", añadió Andreeva.

Triunfo de Draper en Indian Wells

Jack Draper, verdugo de Carlos Alcaraz en semifinales, firmó este domingo el triunfo más importante de su carrera al superar al danés Holger Rune (6-2 y 6-2) y coronarse como campeón en Indian Wells, tercer título de su carrera y primer ATP Masters 1.000 para él.

A sus 23 años, el tenista británico escala hasta la séptima posición del ranking ATP y se confirma como uno de los jugadores a tener en cuenta en los próximos años.

"Es increíble. No me esperaba esto. He puesto mucho trabajo durante mucho tiempo y estoy muy agradecido y muy feliz por estar aquí... No lo puedo poner en palabras", reconoció Draper en declaraciones a Tennis Channel nada más acabar la final.

Se trata del título más importante hasta ahora en la carrera de Draper y el tercero en total de su trayectoria tras Viena y Stuttgart, ambos en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com