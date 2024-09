Federer se pronuncia sobre el futuro de Rafa Nadal en el tenis: "Es difícil para mí"

Roger Federer ha 'vuelto' a la escena tenística con la llegada de la Laver Cup de Berlín (20 al 22 de septiembre) en la que estará Carlos Alcaraz por primera vez, pero no Rafa Nadal, que estaba apuntado pero que decidió bajarse hace unos días.

La leyenda suiza ha querido aprovechar la previa del torneo en el que dijo adiós al tenis hace dos años para hacer un pequeño repaso de lo más llamativo de la actualidad tenística: el futuro de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Sinner, Djokovic...

"¿Rafa? No sabemos qué va a pasar, es difícil hacer una predicción, yo deseo que juegue más tiempo"

En primer lugar, hizo referencia al futuro de Rafa Nadal, rival y amigo del helvético: "Con Rafa no sabemos qué va a pasar, tenemos que ver. Es difícil para mí hacer cualquier tipo de predicción sobre Nadal porque apenas ha jugado los dos últimos años. Puede hacer todo lo que quiera. Es uno de los tenistas más icónicos que hemos tenido en nuestro deporte. Espero que se retire de la forma que él quiera. Depende de él decidir cómo quiere despedirse. Deseo que juegue más tiempo del que se puede pensar, pero todo depende de su cuerpo", aseguró el extenista de 43 años a 'NBC'.

A día de hoy el futuro del balear sigue siendo una incógnita, él mismo aseguró que se encuentra en un periodo de descanso y reflexión tras su participación en los Juegos Olímpicos, el que fue su último torneo profesional: "Tras los Juegos se acaba una etapa para mí", dijo tras caer eliminado en dobles junto a Carlitos. Estos últimos días se ha rumoreado que podría volver a la competición en noviembrecon motivo de la fase final de la Copa Davis que tendrá lugar en Málaga.

"Entrené una vez con Alcaraz y al día siguiente..."

Sobre Carlos Alcaraz, ganador de dos Grand Slams en 2024, Federer mostró su emoción de verle jugar en directo y de tenerle en su equipo (Team Europe, aunque el capitán será Borg por último año): "Estoy muy emocionado".

No obstante, el ganador de 20 majors dejó una curiosa anécdota con Carlitos como protagonista. Ambos entrenaron en Wimbledon 2019 cuando el español apenas tenía 17 años. "Al día siguiente mi entrenador me dijo: '¿quieres volver a calentar con él?', y yo dije: 'no, está bien, prefiero calentar con su entrenador, que fue de mi generación, Juan Carlos Ferrero' Puedo pedirle perdón a Carlos esta semana...", explicó Roger entre risas.

En cuanto a Djokovic, el suizo tiene claro que seguirá en la pelea por los grandes títulos: "Yo creo que será uno de los favoritos en el Open de Australia, junto a Sinner y Alcaraz. A Sinner le toca defender el título y Carlos puede ganar los cuatro Grand Slams, por lo que se presenta un torneo muy emocionante", sentenció.

