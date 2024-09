Rafa Nadal ya está "completamente listo" para su retirada: "Este es mi último año"

Rafa Nadal renunció recientemente, para sorpresa de muchos, a disputar la Laver Cup 2024. El balear se caía así del único torneo oficial que, a priori, iba a jugar en lo que quedaba de año. Así que, inevitablemente, muchas preguntas sobre el futuro de Nadal vuelven a estar de actualidad: ¿jugará algún evento más este 2024? ¿Su adiós, ahora sí, está más cerca que nunca?

Si alguien puede comprender el proceso por el que está pasando el manacorí es Garbiñe Muguruza, quien tardó meses en anunciar que dejaba el deporte profesional para siempre. La hispano-venezolana ha dado su visión sobre el asunto en declaraciones recogidas por el medio 'Tennis' y asegura que Rafa está mas que listo para su retirada.

"¡También es momento para que disfrute con su hijo! Le veo sonreír todo el rato cada vez que está con él"

"Rafa está completamente listo. Su cuerpo, su mente, absolutamente todo... ¡también es momento para que disfrute con su hijo! Le veo sonreír todo el rato cada vez que está con él. Pienso: '¿Por qué sigues en la pista todavía? Vete a casa, pilla el barco, disfruta en Mallorca'. Creo que ha dado todo lo que tenía que dar", opina Garbiñe.

La extenista compara la actual situación del balear con el proceso que ella misma vivió: "Yo también estaba lista. La vida me estaba mandando señales, sobre todo a nivel físico. Simplemente estaba emocionada por vivir el siguiente capítulo".

Cuenta Garbiñe que tuvo la oportunidad de charlar con Nadal en la última gala de la los premios Laureus, evento del que es embajadora: "Es difícil conocer a Rafa, es bastante tímido. Hablamos un poco en la gala de los Laureus, en Madrid, a principios de año. Dijo: 'Este es mi último año', pero no comentó mucho más. No le quise preguntar cosas tan personales".

"Ahora mismo me doy un tiempo"

Nadal lleva sin competir desde que se despidiera de los Juegos Olímpicos de París a principios de agosto. Habló sobre su posible adiós recientemente en El Hormiguero de Antena 3: "Entiendo que me pregunten. Son muchos años, he pasado por muchos problemas físicos, sobre todo estos últimos dos años. Lo que he hecho durante todo este tiempo es darme un margen para disfrutar otra vez del tenis después de un año y medio fuera de las pistas. Quiero disfrutar del día a día y dejarme tomar mi decisión cuando la tenga clara. Cuando la tenga clara os la voy a decir".

El manacorí se mostró harto de las especulaciones: "Por eso dije que no me metieran cada día el tema de la retirada en cada rueda de prensa y en cada entrevista. Se han terminado los objetivos que ya tenía marcados, no he conseguido lo que me hubiera gustado conseguir. Esperaba estar más sano de lo que he estado. Cuando volví me ha costado, llegué en un buen momento a Roland Garros pero tuve un sorteo no muy adecuado. Ahora mismo me doy mi tiempo, entrenando cada día, por supuesto, pero disfrutando de otras cosas de la vida".

