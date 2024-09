Ferrer, sobre la posibilidad de que Nadal juegue las finales de la Copa Davis: "He hablado con Rafa..."

David Ferrer, capitán del equipo español de tenis, habló sobre la posibilidad de que Rafa Nadal pudiera unirse a 'La Armada' en la fase final de la Copa Davis que tendrá lugar en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

España, a las finales dos años después

El histórico jugador balear no participó esta semana pasada en la exitosa clasificación de España de cara a las eliminatorias por el título que tuvieron lugar en Valencia. El equipo capitaneado por Ferrer, liderado por Carlos Alcaraz y formado también por Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez se impuso a República Checa (3-0), Francia (2-1) y Australia (2-1) sellando por todo lo alto su pase a las finales.

De esta forma, 'La Armada' estará dos años después entre los ocho países (Italia, Países Bajos, España, Australia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Argentina) que lucharán por alzarse campeones de las Davis 2024. España consiguió una brillante clasificación sin Rafa Nadal ni Alejandro Davidovich, el mallorquín no quiso 'ofrecerse' a David Ferrer al estar centrado en su preparación para la Laver Cup (20-22 de septiembre) de la que finalmente ha terminado bajándose.

Ferrer: "He hablado con Rafa... y por qué no"

No obstante, Nadal sí que podría estar en el equipo nacional para las finales de noviembre: "He hablado con Rafa... Y por qué no. Aún queda tiempo, ya hablaré con él y decidiremos qué haremos. Lo importante es que esté bien, y, si tiene ganas, va a llegar en buenas condiciones", explicó el capitán David Ferrer tras la eliminatoria ante Australia.

Nadal, sin objetivos en el horizonte

Esta opción es real pero depende única y exclusivamente de las intenciones del tenista de 38 años, que tras anunciar que no jugará la Laver Cup ya no hay ningún torneo a la vista y es posible que de por finalizado el año 2024, o quién sabe si su carrera en los próximos meses: "Tras los Juegos se acaba una etapa para mí. Mi objetivo era seguir hasta los Juegos Olímpicos y después decidir. Y así lo haré. Volveré a casa, desconectaré un poco y en frío tomaré la decisión que tenga que tomar hacia cuál será mi siguiente etapa", explicó Nadal tras perder ante Ram y Krajicek en los dobles junto a Carlos Alcaraz.

Ha ganado 5 veces la Copa Davis con España

Con la temporada de Slams ya terminada, y tan solo un par de Masters 1.000 en pista dura/indoor, además de las ATP Finals en las que no puede participar por ranking, parece que el único objetivo que le quedaría al español sería la fase final de la Copa Davis, dónde podría volver a jugar en la modalidad de dobles, posiblemente con Marcel Granollers. Su participación en individuales se antojaría complicada con el poco ritmo de competición de los últimos meses, pero tampoco estaría descartada. El ganador de 22 Grand Slams ha participado en la conquista de cinco de los seis títulos que suma España en la Copa Davis (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com