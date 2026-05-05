Toni Nadal pide una revolución en el tenis: "Hay que jugar con una raqueta más pequeña"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, propuso en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero una medida para revolucionar el tenis: "Una medida que propondría para cambiar algo el tenis es jugar con una raqueta más pequeña. Hoy en día la mayoría de partidos se basan en pegar lo más fuerte posible y no hay táctica contra ello".

"Algo deberían hacer los dirigentes para modificar el juego en el tenis, a veces es poco atractivo", opinó Toni.

"Ahora muchos estarán en desacuerdo, pero el verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido"

El año pasado Toni Nadal ya explicó en 'La Gazzetta dello Sport' su propuesta de jugar con raquetas más pequeñas: "Ahora muchos estarán en desacuerdo, pero el verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido. Las lesiones vienen no por una cuestión de cantidad de partidos, sino de intensidad y violencia en el gesto. Ya casi no hay jugadores tácticos como Coria o Gaudio, que intentaban construir el punto".

"Hoy en día, a menudo se trata solo de una competición para ver quién golpea más fuerte. Y cuando haces movimientos tan rápidos, cuando llegas a toda velocidad a una pelota, frenas y vuelves a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione. Creo que habría que intentar ralentizar un poco el juego", argumentó en aquel momento.

Las críticas al Mutua Madrid Open

Respecto a las críticas recibidas por el Mutua Madrid Open, que recientemente ganó Sinner apabullando a Zverev, el tío de Rafa Nadal señaló que "en España somos muy críticos con lo nuestro; el Master 1000 de Madrid es uno de los mejores torneos y Feliciano López hace un gran trabajo". "Una final que acaba en menos de una hora entre el número 1 y 3 no es normal; Zverev salió derrotado", subrayó.

"Lo del número 1 no creo que a Alcaraz le preocupe demasiado; lo importante es que se recupere él"

Opinó asimismo sobre unas sorprendentes declaraciones del tenista alemán en las que se colocaba a la altura del mismísimo Alcaraz: "Le pregunté a Zverev con quién prefería jugar si con Sinner o con Alcaraz y él me decía que con Alcaraz; para él Sinner es como inalcanzable. Yo no veo a Alcaraz por debajo de Sinner".

Toni Nadal también habló sobre los problemas físicos que arrastra Carlos Alcaraz, que le impedirán poder competir en Roland Garros: "La muñeca es muy delicada, recuerdo los problemas de Del Potro; estoy seguro que Alcaraz no va a forzar".

"Lo del número 1 no creo que a Alcaraz le preocupe demasiado; lo importante es que se recupere él", apostilló.

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