El epidemiólogo Amós García sobre el hantavirus: "Es muy difícil que podamos tener un problema con los enfermos"

Tres muertos y más de un centenar de personas, 14 de ellas españolas, a bordo del crucero MV Hondius que se encuentra varado frente a las costas de Cabo Verde tras confirmarse un brote de hantavirus a bordo.

Las autoridades locales han prohibido el desembarco del los ocupantes, y lo mantiene en aislamiento mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina los protocolos de respuesta.

El epidemiólogo Amós García, no teme a este virus, pero confiesa que le tiene "respeto". Apunta a que hay que entender cómo se transmite, en este caso "por un contacto directo con heces, saliva u orina de ratones", y que de esto derive a "inhalar las partículas microscópicas de estos residuos" o "contacto muy directo en ambientes además no necesariamente higiénicos o porque consumimos alimentos contaminados por estos residuos".

"La transmisión persona a persona solamente está descrita en uno de los tipos de este virus y además es extremadamente rara", explica, añadiendo que lo que "debemos hacer siempre frente a este tipo de procesos es una vigilancia activa".

Amós García augura a que en el interior del crucero deben estar en "tensión" y con "inquietud y temor". Pone en manifiesto las pautas que han de seguir. En el caso de aquellos que hayan presentado síntomas "tienen que estar aislados", tanto los confirmados como los que presentes síntomas como fiebre alta, malestar general o "síntomas a lo mejor irrespecíficos porque hay que entender que el cuadro clínico de esta enfermedad en su comienzo de la forma respiratoria que es la variante americana del virus suele cursar de manera similar a una gripe".

Una vez identificados hay que proceder a "una higiene rigurosa del barco", así como "tener una vigilancia activa sobre el resto del pasaje por si alguno de ellos entra también en cuadro clínico".

¿Qué estudia la OMS?

Según el epidemiólogo, la OMS debería estar estudiando cómo se ha producido el brote, su origen, las condiciones que se han dado para su desarrollo y, no menos importante, "preocuparse por el estado de salud del pasaje y de las personas que ya están enfermas".

Además, de "lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía teniendo en cuenta el formato de transmisión de este microorganismo, la posibilidad de que se nos desarrolle un proceso similar a un medio diferente al del barco, un medio similar al nuestro, son francamente escasas".

Pide tranquilidad

Por ello, Amós García manifiesta que se lance un llamado a la tranquilidad, al hablarse de un microorganismo que se transmite a través de contacto con heces, orina o saliva de roedores.

Subraya que también se debería de "arreglar lo que puede ser el traslado, un ámbito hospitalario de los enfermos que así lo requieran".

Asimismo recalca que su máxima preocupación es la "situación de temor o tensión que se puede generar en la ciudadanía", ya que es "muy difícil que podamos tener un problema en nuestro ámbito relacionado con los enfermos que están en este crucero".

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