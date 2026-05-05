El paro cae en abril por debajo de los 2,4 millones de personas, por primera vez desde junio de 2008

Abril cierra con 62.668 personas menos en paro si lo comparamos con el mes anterior. En total, el paro registrado se ha situado en 2.357.044 personas, bajando de la cota de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. En términos interanuales el desempleo ha bajado en 155.674 personas con respecto al mismo período del año anterior.

Estos datos se producen en un contexto en el que las cifras de ocupación marca un nuevo récord. En abril se firmaron 1.258.296 contratos, de los cuales 543.543 tienen carácter indefinido, un 43,2%.

El paro por sectores económicos

Por sectores, el paro ha disminuido en todos los grupos, siendo el descenso más acusado el registrado en la agricultura donde el paro ha caído un 3,05%, seguido de servicios con una bajada del 2,62%, luego en la construcción con un retroceso del 2,17% y en la industria del 1,98%.

Además, también se reduce el desempleo en el colectivo de sin empleo previo donde la cifra de parados ha bajado en 6.957 personas.

El paro se reduce en todas las comunidades autónomas, en términos absolutos en un ranking que encabeza Andalucía, le sigue Cataluña y completa el pódium la Comunidad de Madrid.

Desempleo masculino y femenino y por edades

Fijémonos ahora en las cifras diferenciando el empleo femenino del masculino. En cuanto al desempleo femenino se alcanza el mejor dato desde septiembre de 2008 con una bajada de 34.146 mujeres, un 2,34%, respecto al mes anterior.

En cuanto al desempleo masculino, en abril se sitúa en 932.618 al descender en 28.522 personas, un 2,97%.

En cuanto al comportamiento por edad, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de abril en 19.284 personas (-10,20%) respecto al mes anterior. Marca su mínimo histórico, por primera vez por debajo de la barrera de las 170.000 personas jóvenes con un total de 169.693 parados menores de 25 años.

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