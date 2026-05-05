Mbappé se defiende: "Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad"

Con la temporada ya finiquitada y rumbo a la segunda campaña sin títulos, el ruido crece en torno al club blanco y algunos de sus jugadores. Uno de los más señalados es Kylian Mbappé, en el punto de mira tras marcharse a Cerdeña, con permiso del club, mientras se encuentra recuperándose de una lesión. Parte de la afición blanca no entiende ese viaje del delantero parisino con su pareja, en pleno proceso de recuperación de su lesión muscular en la pierna izquierda.

Ante las crecientes críticas, el entorno de Kylian Mbappé, que este martes se ha entrenado en solitario en Valdebebas, ha difundido un comunicado, desde la agencia AFP en París, en la que aseguran que "las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad" y que "el proceso de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid".

"El período de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid. Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad y la implicación de Kylian con el colectivo", subrayan las fuentes cercanas al delantero del Real Madrid desde Francia.

El recado de Arbeloa a Kylian: "No hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin..."

Mbappé ha recibido muchas críticas en los últimos días por su viaje a Cerdeña con su pareja, la actriz española Esther Expósito. Incluso Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, dejó una crítica velada al futbolista galo tras la victoria ante el Espanyol del pasado domingo.

"No hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino que acaban con la camiseta llena de sudor y de barro. Cuando entienden qué es lo que ha hecho grande al club, se junta el talento y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo. No existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid", indicó el entrenador salmantino en la sala de prensa del RCDE Stadium.

En mitad de esta tormenta, Kylian Mbappé apura los plazos para tratar de estar recuperado y jugar el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou el próximo domingo 10 de mayo. Este miércoles está previsto que se someta a una prueba que será clave para saber si estará listo para viajar a la Ciudad Condal.