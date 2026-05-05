El Gobierno cambia La Quiniela para siempre con la inclusión del fútbol femenino

La Liga F estará presente de forma permanente en La Quiniela. El Gobierno aprueba este martes 5 de mayo un Real Decreto que permitirá incluir de manera permanente cuatro partidos de la Primera División femenina en este histórico juego.

Hasta ahora, La Quiniela solo incluía encuentros del fútbol masculino (Primera y Segunda División), pero la reforma impulsada por el Consejo Superior de Deportes introduce por primera vez de forma regular partidos de la máxima competición femenina.

La Liga F, reconocida como profesional desde la temporada 2022-2023, pasará además a participar en el reparto de los ingresos generados por la quiniela. Este nuevo modelo beneficiará a los 16 clubes de la competición, rompiendo con el sistema anterior, en el que los fondos se destinaban exclusivamente al fútbol masculino.

Pedro Sánchez festeja la medida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la medida en sus redes sociales: "Hoy damos un paso más para que la Liga F siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina. Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".

"La presencia de la Liga F en la Quiniela es un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino, y estoy orgulloso del trabajo realizado por AFE para hacerlo posible", ha subrayado por su parte David Aganzo, presidente de Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la inclusión del fútbol femenino en la quiniela "es un gran avance de justicia, en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos".

"Es un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos"

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos", dijo tras la aprobación de la medida por el Consejo de Ministros.

La ministra precisó que "en este momento la brecha salarial entre lo que cobran los profesionales del fútbol masculino y las del fútbol femenino es de nada más y nada menos que del 744 %. 190.000 euros de media para los jugadores frente a 22.500 de media para las jugadoras".

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