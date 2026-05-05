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El Gobierno aprueba la OPE 2026 con 27.232 nuevas plazas: "La digitalización y el uso de la IA", como prioridad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de Oferta de Empleo Público de 2026 que contará con 27.232 plazas, incluyendo 1.700 plazas tecnológicas y 346 plazas de una oferta extraordinaria de empleo para abordar emergencias climáticas.

Óscar López

El Gobierno aprueba la OPE 2026 con 27.232 nuevas plazas: "La digitalización y el uso de la IA", como prioridad | Europa Press

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Anna Martín | Paula Hidalgo
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha reunido hoy para aprobar en el Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026: decenas de miles de plazas para funcionarios y laborales del Estado que el Ejecutivo considera necesarias para este ejercicio.

El anuncio, avanzado este lunes por el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, llegaba envuelto de incertidumbre al desconocerse el número exacto de vacantes, una cifra que los sindicatos llevan tiempo exigiendo al Ejecutivo y para la que hasta ahora no han obtenido respuesta. Pero este se ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo que serán un total de 27.232 plazas, incluyendo 1.700 plazas tecnológicas, un 42% más que en 2025, y 346 plazas de una oferta extraordinaria de empleo para abordar emergencias climáticas.

El ministro para la Transformación Digital ha concretado que la OEP tiene una gran prioridad: "la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan al ciudadano". Es por ello que incluye como novedad el incremento de 1700 puestos para TIC, un 42% más que la anterior. Además, también se convocarán por primer vez plazas de especialistas en IA, ciberseguridad y Ciencia del Dato, y, junto con otros puntos clave, marcan como objetivo "digitalizar y transformar la Administración Pública pero seguir creando empleo público. Vamos a transformar pero no a destruir empleo", ha señalado López.

En está línea, el ministro ha compartido dos datos: "Según la Comisión Europea en España el 83% de los ciudadanos tiene alguna relación en vía digital con la Administración (+8 puntos con la media europea). Y ha indicado que estamos siete puntos por encima en el indicador con los servicios públicos ante el ciudadano. Con estos datos, ha marcado un nuevo objetivo: "Digitalizar otro 25% de los servicios que presta la Administración y hacerlo aprovechando todas las nuevas herramientas".

Cifras similares a las de 2025

Entrando al detalle, la OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), cifra muy similar a la de 2025 (26.889 plazas), a las que hay que sumar en esta ocasión 346 plazas de la OEPextraordinaria de personal para dar respuesta a la emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

Teniendo en cuenta ambas ofertas, el ministro estima que se crearán 6.200 empleos netos. Según el Departamento que dirige Óscar López, las ofertas de empleo público desde 2021 han generado empleo neto y han logrado rejuvenecer la edad media de sus plantillas en más de dos años, hasta los 49 años. Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP de 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior a la del año pasado, según el ministro.

López ha sacado pecho recordando que "durante los 8 años de este Gobierno ha ido creciendo la función pública, hemos ido revirtiendo los recortes, pero estamos en el pico de la montaña" y añadió: "Tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente. Nos mantenemos en ese pico de la montaña con una creación neta de empleo y a la vez estamos digitalizando sin destruir empleo".

"Falta de respeto" a los sindicatos

La oferta llega al Consejo de Ministros sin el respaldo de la Mesa General después de varias reuniones marcadas por el malestar. Los sindicatos denuncian una opacidad total en la negociación, acusando al Ejecutivo de "hurtar el derecho a negociar" los refuerzos. Desde CSIF han calificado la actitud del Ministerio como una "falta de respeto" a los representantes de los trabajadores.

No obstante, el ministro Óscar López ha mencionado un compromiso conjunto con los sindicatos para cubrir bajas y hacer una verdadera transformación de la Administración: "Ver que es lo que queremos que produzca y las verdaderas prioridades de la administración".

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