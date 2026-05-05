La hija de Maradona denuncia un plan para acabar con su padre: "Lo querían matar"

Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, asegura que existió un "plan de fondo" para acabar con la vida del exfutbolista, motivado por intereses económicos vinculados a su entorno legal.

"Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron", ha afirmado en una videoconferencia con los medios en el contexto del juicio que investiga las responsabilidades por la muerte del astro argentino, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020.

Aunque señaló a los siete imputados como responsables, apuntó directamente al abogado y apoderado de su padre, Matías Morla, como figura clave: "Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más".

Móvil económico

Según Gianinna, la motivación era económica: "Había negocios. Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud de mi papá".

La hija del '10' relató episodios que, a su juicio, evidencian ese supuesto interés, como una aparición pública de su padre en su 60 cumpleaños, cuando, pese a su delicado estado, fue expuesto por compromisos contractuales.

En su testimonio, recordó que ese día intentó llevárselo consigo. "Sí", aseguró que respondió Maradona cuando le propuso marcharse, antes de que, según su versión, fuera desalojada por la policía por orden de Morla.

Investigación paralela a Morla

Aunque el abogado no está imputado en este proceso, la Justicia argentina ha elevado a juicio una causa paralela en la que se le acusa de defraudar a los herederos del exfutbolista en la gestión de sus marcas comerciales, valoradas en unos 100 millones de dólares.

Morla, junto a otros implicados, habría administrado una sociedad que controlaba 246 marcas vinculadas a Maradona. Tras su fallecimiento, se le instó a transferirlas a los herederos, una orden que rechazó antes de ceder las acciones a dos hermanas del exjugador.

"No tenía ganas de vivir"

Gianinna, querellante en ambas causas, fue la primera de las hijas en declarar en este nuevo juicio, iniciado el 14 de abril tras la anulación del anterior proceso en 2025.

"Es algo de una tristeza absoluta, tener que ir ahí y enfrentarse con esa gente"

Durante su intervención, describió el impacto emocional de la muerte de su padre. "Tuve que recurrir a un psiquiatra porque no tenía ganas de vivir. Yo tenía un hijo que dependía de mí y lamento que me escuche así, pero yo me quería morir, no quería vivir más, yo me quería ir con mi papá".

En la conferencia, también expresó el dolor de afrontar el proceso judicial: "Aunque nosotras exijamos justicia por mi papá, él no va a volver y eso es lo que más nos atraviesa tanto a Dalma como a mí y mis hermanos".

"Es algo de una tristeza absoluta, tener que ir ahí y enfrentarse con esa gente, compartir un mismo lugar con gente que a mí me gustaría no haber conocido", abundó Gianinna.

El principal acusado señala a las hijas

El juicio continúa con nuevas declaraciones y con un cambio en la estrategia de la defensa del principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, quien ha señalado a las hijas del exfutbolista.

Ante ello, Gianinna fue tajante: "Que me quieran responsabilizar a mí y a mis hermanas me dio más fuerza para sentarme ahí y decir todo lo que sé".

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