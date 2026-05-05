El juicio por la 'operación Kitchen' trata hoy los registros al excomisario Villarejo

Quinta semana de declaraciones en el juicio del caso Kitchen que entra en los registros practicados al excomisario José Manuel Villarejo. Ante el tribunal de la Audiencia Nacional está previsto que comparezcan este martes varios agentes que participaron en los registros de los domicilios de Villarejo en 2017, donde se encontraron grabaciones y apuntes en las agendas en los que se basa el 'caso Kitchen' y otros de la 'causa Tándem'.

Se juzga la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. El caso Tándem es una pieza separada, en ella la defensa de Villarejo ha cuestionado la cadena de custodia de los efectos incautados en las viviendas del comisario o en su oficina en la Torre Picasso de Madrid. Algunas de las testificales pedidas por Villarejo han sido solicitadas también por la defensa de Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas y presunto confidente de la trama, cuyo domicilio también fue registrado durante la investigación de esta causa, en octubre de 2020.

En la jornada del este lunes declaró como testigo Félix Sanz Roldán, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, que aseguró que "el CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen'. Además, defendió que "el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido".

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