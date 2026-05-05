Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

'Operación Kitchen'

El juicio por la 'operación Kitchen' trata hoy los registros al excomisario Villarejo

Está previsto que comparezcan este martes varios agentes que participaron en los registros de los domicilios de Villarejo en 2017.

Excomisario Villarejo, sobre el caso Kitchen

El juicio por la 'operación Kitchen' trata hoy los registros al excomisario Villarejo | Antena 3

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Quinta semana de declaraciones en el juicio del caso Kitchen que entra en los registros practicados al excomisario José Manuel Villarejo. Ante el tribunal de la Audiencia Nacional está previsto que comparezcan este martes varios agentes que participaron en los registros de los domicilios de Villarejo en 2017, donde se encontraron grabaciones y apuntes en las agendas en los que se basa el 'caso Kitchen' y otros de la 'causa Tándem'.

Se juzga la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. El caso Tándem es una pieza separada, en ella la defensa de Villarejo ha cuestionado la cadena de custodia de los efectos incautados en las viviendas del comisario o en su oficina en la Torre Picasso de Madrid. Algunas de las testificales pedidas por Villarejo han sido solicitadas también por la defensa de Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas y presunto confidente de la trama, cuyo domicilio también fue registrado durante la investigación de esta causa, en octubre de 2020.

En la jornada del este lunes declaró como testigo Félix Sanz Roldán, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, que aseguró que "el CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen'. Además, defendió que "el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Ábalos detalla sus propiedades y rechaza irregularidades en las operaciones: "¿He dicho tres? Ya no tengo más"

Ábalos en el juicio de la Kitchen

Publicidad

España

Excomisario Villarejo, sobre el caso Kitchen

El juicio por la 'operación Kitchen' trata hoy los registros al excomisario Villarejo

Debate

Sanidad, inmigración y vivienda los temas de la polémica durante el primer debate de candidatos a la Junta de Andalucía

Elecciones Andalucía 2026

Elecciones Andalucía 2026: cómo votan los ciudadanos que se encuentran en alta mar

Ábalos en el juicio de la Kitchen
Juicio 'caso Mascarillas'

Ábalos se muestra como una víctima con una "condena clara" y centra su defensa en que no aparece el dinero

Imagen del juicio en el Tribunal Supremo
JUICIO MASCARILLAS

La Fiscalía mantiene los 24 años de prisión para Ábalos y los 19 y medio para Koldo

Ábalos en el juicio de la Kitchen
Inmuebles Ábalos

Ábalos detalla sus propiedades y rechaza irregularidades en las operaciones: "¿He dicho tres? Ya no tengo más"

El exministro explica el origen de sus inmuebles y cuestiona la información difundida sobre un contrato.

Carlos Garaikoetxea en una imagen de archivo
País Vasco

Muere Carlos Garaikoetxea, primer presidente vasco de la democracia, a los 87 años

El que fuera lehendakari durante cinco años ha fallecido tras sufrir un infarto.

Juanma Moreno

Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta en Andalucía, según un sondeo

Bolaños en el Congreso

Bolaños demanda a Aldama por acusarle de soborno y reclama 70.000 euros

Ábalos en el Supremo

Ábalos y su relación con Jéssica y Claudia: "Duele porque con esa persona tuve una relación sentimental"

Publicidad