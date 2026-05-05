Juega con 70 años un partido oficial de Tercera Federación en Asturias

La historia del fútbol se escribe con gestas como la de Ángel Mateos, que con 70 años ha retomado la competición oficial como guardameta del Colunga, equipo perteneciente al Grupo II de la Tercera Federación. Su rival, el Praviano, se hizo con la victoria por 0-2. El primer tanto visitante lo encajó él, pero su actuación dejó huella con una parada estelar, antes de ser sustituido en el minuto 27.

"Me he sentido como si tuviera 18 años"

Ángel fue minero durante 25 años hasta que se jubiló con 42. En ese mismo año, 1998, decidió dejar el fútbol tras haber jugado en Segunda B y Tercera, en el Deportivo Turón, Santiago de Aller CF y Caudal Deportivo de Mieres. Lo que no dejó de hacer es jugar al fútbol como aficionado y el primero a esta dilatada trayectoria es el partido, a modo de homenaje, pese a ser oficial, que le ha querido tributar la Federación Asturiana de Fútbol.

Con 70 años es el más veterano en jugar un partido oficial en España

La afición en todo momento animó a Mateos que al acabar se sentía rejuvenecido "como si tuviera 18 años", decía el portero del Colunga, que se pasó el encuentro dando consejos a sus jóvenes compañeros a los que antes en el vestuario había arengado al más puro estilo Luis Aragonés, "competir hasta el final y lo de siempre: ganar y ganar y ganar ¿vale?", les dijo Ángel.

A partir de ahora retomará la portería en sus partidos de veteranos, después de dejar para el recuerdo un récord difícil de superar, el del futbolista más veterano en España en jugar un encuentro oficial.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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