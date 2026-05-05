Arsenal - Atlético de Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver la semifinal de la Champions League en directo

El Atlético de Madrid tiene esta noche una cita con la historia en Londres en el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League, donde deberá superar al Arsenal para meterse en su cuarta final de la Copa de Europa. Tras los dolorosos episodios vividos en 1974, 2014 y 2016, el conjunto colchonero quiere repetir en la gran cita anual del fútbol continental a nivel de clubes y levantar la ansiada 'Orejona'. Los de Simeone aterrizan en la capital inglesa con el 1-1 de la ida en el Metropolitano y la intención de meterse en la gran final de Budapest del próximo 30 de mayo.

Desde la llegada de Simeone al banquillo rojiblanco, el Atlético se ha convertido en un duro hueso en las eliminatorias europeas, superando en dos ocasiones las semifinales: la primera vez fue en la temporada 2013 - 14, ganando al Chelsea en Stamford Bridge (1-3) y después de haber empatado sin goles en el añorado Vicente Calderón.

Dos años después, en 2016, eliminó al Bayern Múnich en el Allianz Arena, donde perdió (2-1) pero hizo bueno el 1-0 de la ida. En esas dos temporadas se cruzó con el Real Madrid en la final y el sueño de la primera Champions se esfumó en Lisboa y Milán. En la temporada 2016 - 17, el Atlético repitió en las semifinales pero cedió ante el Real Madrid, a la postre campeón.

La empresa de hoy no se presenta sencilla para el Atlético, el Arsenal de Mikel Arteta aún no ha perdido un partido este año en la Champions y en el Emirates goleó (4-0) a los colchoneros en la fase liga. Los 'Gunners', que ya perdieron en semifinales el año pasado ante el PSG, quieren retornar a una final de 'Champions', competición que nunca han ganado y cuyo mejor resultado fue el subcampeonato de 2006.

Posibles onces del Arsenal - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha viajado a Londres con Julián Álvarez entre algodones tras la torcedura y la inflamación del tobillo de la ida. Pablo Barrios y Nico Gonzálezson bajas segura, mientras que el resto están disponibles para Simeone.

De esta forma, a la espera de si 'La Araña' parte como titular, se espera un once hoy en el Emirates Stadium con Jan Oblak bajo los palos; defensa para Pubill, Le Normand, Hancko y Ruggeri; centro del campo con Marcos Llorente, Koke Resurrección, Johnny Cardoso y Antoine Griezmann; y en ataque Ademola Lookman y Julián Álvarez o Sorloth.

Por su parte, Mikel Arteta no podrá contar con Jurrien Timber y Mikel Merino. Sí están disponibles Kai Havertz y Martin Odegaard. El noruego se perdió el partido del fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla, mientras que el futbolista alemán no ha jugado los últimos dos partidos por un problema muscular. El once del Arsenal podría ser el siguiente: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres y Madueke.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres y Madueke.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez o Sorloth.

Horario y dónde ver la semifinal Arsenal - Atlético de Madrid

El Arsenal - Atlético de Madrid, partido de vuelta de semifinales de la Champions League 2025 - 2026, se jugará el martes 5 de mayo a las 21:00 horas en el Emirates Stadium (Londres).

La semifinal de la Liga de Campeones entre Arsenal y Atlético de Madrid se podría seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.