La discusión entre Sloane Stephens y Anastasia Pavlyuchenkova en Pekín: "La perra iba a darme"

Sloane Stephens y Anastasia Pavlyuchenkova tuvieron un enfrentamiento subido de tono durante su partido de primera ronda del Abierto de China. Ambas jugadoras se acusaron de comportamiento antideportivo.

Sloane Stephens no vio con buenos ojos que Anastasia Pavlyuchenkova pidiera la asistencia del fisio cuando sacaba para ganar el segundo set con 5-2. Pensó que era una estrategia de su rival y en el cambio de pista mostró su malestar.

Here's what happened so far between Sloane Stephens and Anastasia Pavlyuchenkova in Beijing. Neither normally confrontational players. pic.twitter.com/LCfM1Cr1b7