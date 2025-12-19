¿Demasiadas exhibiciones? La teoría de Greg Rusedski sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero

Dos días después de hacerse oficial la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, el mundo del tenis sigue hablando sobre una noticia completamente inesperada y que ha provocado un terremoto en el deporte de la raqueta. La decisión del número 1 del mundo de prescindir del técnico que le ha llevado a la cumbre del tenis, ocho años en los que ha ganado 24 títulos ATP -incluidos seis grand slam-, ha supuesto un shock a nivel mundial y muchas son las voces que se preguntan si el genial jugador de El Palmar no ha cometido un error.

A sus 22 años, Carlos Alcaraz va a ritmo de ser el mejor de la historia y el próximo objetivo del número 1 del mundo está a la vuelta de la esquina: el Open de Australia. El grand slam oceánico es el único que aún no ha conquistado Alcaraz, quien ya atesora dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025). La gran pregunta ahora es si el murciano notará la ausencia de Ferrero en su box durante el major que se disputa el próximo mes de enero en Melbourne.

Greg Rusedski, extenista británico y que alcanzó el número 4 de la AT', ha analizado la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero en su podcast 'Off Court with Greg' y ha reconocido su sorpresa por la noticia.

"No sabemos de quién fue la decisión, pero después de seis o siete años, ¿Quién puede creerlo? Ganas el premio a entrenador del año, Carlos Alcaraz es el jugador del año... Es un shock. Él (Alcaraz) termina la temporada como número 1 del mundo, ha ganado seis grand slams, dos en 2025, ocho títulos torneos. Ha hecho todo bien y en mitad de la temporada baja deciden separarse... Sabemos que no tiene nada que ver con las finanzas porque acaba de firmar un contrato con Nike por 200 millones de dólares. No es por eso, es por su relación, creo. La comunicación, quizás esté jugando demasiados torneos, demasiadas exhibiciones. Disfrutando de la vida fuera del tenis. Es un shock que esto haya ocurrido en este momento", asegura el extenista de 52 años.

"¿Cómo le afectará esto en el primer grand slam de 2026?"

Para Greg Rusedski está claro que se han producido discusiones sobre los entrenamientos y el trabajo dentro y fuera de la pista.

"Estamos a mitad de la temporada baja y obviamente esto es un desacuerdo sobre el entrenamiento, sobre le trabajo dentro y fuera de la cancha, quizás el calendario, como dijiste, demasiadas exhibiciones. ¿Cómo le afectará esto en el primer grand slam de 2026?", se pregunta Greg Rusedski en su podcast 'Off Court with Greg'.

"Miremos las personalidades de Sinner y Alcaraz. Alcaraz es más extrovertido, a él le gusta disfrutar la vida pero veamos el registro: seis majors a su edad, nadie en el tenis lo ha logrado tan rápido. Parece que Ferrero estaba luchando con Alcaraz porque el jugador quiere disfrutar de su vida. Si eres feliz fuera de la cancha, juegas mejor, y si intentas cambiar la personalidad de alguien, puede ser más difícil. Ahí es donde se trazaron las líneas de batalla", analiza el extenista británico y ganador de 15 títulos individuales de la ATP.

Greg Rusedski, en este punto de la conversación, opina que a Alcaraz le va a costar reemplazar la figura de Juan Carlos Ferrero en su box.

"Esperaba que esta relación durara toda su carrera, como con Rafael Nadal y su tío Toni, pero ahora ha llegado esta noticia. Nadie le diría que no a entrenar a Carlos Alcaraz si te llama, pero Alcaraz lo tendrá muy difícil para reemplazar a Juan Carlos Ferrero", sostiene Greg Rusedski.

Por último, Greg Rusedski descarta que Rafa Nadal pueda ser una opción como entrenador de Carlos Alcaraz, al menos en este momento.

"¿Querría Rafa volver al circuito? Siento que él está disfrutando de la vida. Tiene dos niños pequeños, le gusta jugar al golf, le encanta estar en casa, tiene su barco... Por eso no veo que eso vaya a ocurrir, pero la especulación no va a cesar", concluye Greg Rusedski.