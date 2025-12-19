La UE financiará a Ucrania con 90.000 millones del dinero europeo sin recurrir a los activos rusos congelados

Los líderes de la Unión Europea (UE) llegan a un acuerdo para financiar a Ucrania con90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, pero sin tocar los activos rusos inmovilizados por las sanciones que van venciendo, pese a que ese era el objetivo principal. Finalmente, los líderes de los Veintisiete se inclinaron por recurrir a la emisión de deuda común.

"Tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos", anuncia el presidente del Consejo Europeo, António Costa, 16 horas después de que se reunieran en Bruselas.

Una cumbre larga y marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la Unión Europea para un "préstamo de reparación". Había discrepancias sobre ello. No obstante, en la reunión se pidió a la Comisión Europea que siga trabajando en un "préstamo de reparación" para Ucrania "basado en los activos inmovilizados rusos".

Los 90.000 millones de euros de la UE cubrirán casi dos tercios de los 136.000 millones que necesita Ucrania en apoyo militar y financiero hasta 2027, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. La UE empleará la "cooperación reforzada" pero sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia.

Von der Leyen señala que al inicio de la cumbre no había "una vía clara" a cómo mantener el apoyo a Kiev, pero que tras varias horas de debate se ha alcanzado un acuerdo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha puesto en valor el compromiso de "seguir trabajando" en la posibilidad de los activos rusos congelados y ha defendido que la UE "debe apoyar financieramente" a Ucrania "por razones morales, por razones de justicia y también porque es legal".

El primer ministro belga, Bart De Wever, no veía con buenos ojos el préstamo de reparaciones: "Para mí, el préstamo de reparaciones no era una buena idea(...) Me pidieron que, por favor, hiciera un esfuerzo para conseguirlo. Así que negocié el texto con la Comisión para que fuera posible. Cuando explicamos el texto, surgieron tantas preguntas que dije: 'Os lo dije'".

Para el canciller alemán, Friedrich Merz, se trata de una "buena decisión" el acuerdo alcanzado y explicó que los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado reparaciones a Ucrania por la invasión.

"Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones. Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", aseguró. "Es un mensaje decisivo para el fin de la guerra, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, sólo hará concesiones cuando se dé cuenta de que su guerra no dará frutos", añade.

Zelenski: "Es un apoyo significativo que refuerza nuestra estabilidad"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha estado presente en la reunión del Consejo Europeo, ha querido agradecer el acuerdo adoptado por los líderes de la Unión Europea a través de sus redes sociales. "Es un apoyo significativo que realmente refuerza nuestra estabilidad", asegura.

Para Zelenski es "importante" que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido "garantías de seguridad financiera para los próximos años" porque, de lo contrario, tendría "un gran problema" para seguir financiando la guerra para defenderse de la invasión rusa.

