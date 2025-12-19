María Guardiola mantiene que "se ha robado la democracia" pese a las conclusiones de la Guardia Civil

Quedan tan solo unas horas para que se cierre la campaña electoral en Extremadura que ha estado marcada en sus últimas horas por la noticia del robo de 124 votos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, Badajoz, después de que esta sufriera la sustracción de una caja fuerte que contenía 14.000 euros en efectivo y las papeletas de los electores extremeños y que esta apareciera calcinada en las inmediaciones de la sede de Correos, con numerosas papeletas esparcidas por los alrededores.

Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a la delincuencia común, debido a que desde octubre, se habían cometido robos en otras cuatro oficinas y cuando encontraron la caja fuerte solo faltaba el dinero. Por su parte, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha comunicado a Correos que los 124 electores afectados podrán repetir su voto y han organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega de documentación y a la admisión de las papeletas.

Sin embargo, María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección de Extremadura ha asegurado que es "inédito que desaparezcan votos a tres días de unas elecciones", y mantiene que se "ha robado la democracia". Sobre las conclusiones de la Benemerita, Guardiola afirmó que "dan igual cuáles sean. Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a 3 días de unas elecciones el derecho a votar de 124 extremeños".

A su vez, la presidenta se ha mostrado consternada por la falta de reacciones sobre este tema en el resto de formaciones políticas: "Esto es denunciable, pero no denunciable solo por el PP, es que deberíamos haber salido todos diciendo esto", sostuvo. Guardiola afirma que ella se ha limitado a denunciar "un hecho objetivo", y que "le sorprende" que el resto de partidos, que también podrían verse afectados (aunque los afectados podrán volver a votar), no hayan condenado los hechos o "se hayan dado por aludidos".

De igual forma, Guardiola aseveró con un rotundo "claro" a las preguntas de si mantenía las declaraciones de que este hecho suponía un "robo a la democracia" mientras agitaba el fantasma de un pucherazo y, en ese sentido, replicó que si la Junta Electoral ha permitido a los afectados volver a votar es porque el PP así lo ha solicitado.

Además, se mostró visiblemente molesta al ser interpelada por los reproches de la oposición, que le han acusado de alimentar las dudas sobre el proceso electoral para tapar los últimos escándalos de su partido. "Esa acusación sí que es muy grave", replicó porque, a su juicio, están deslizando que ha sido ella quien ha "robado" los votos o quien ha "mandado a alguien a robar". Guardiola denunció que la recta final de campaña de la oposición está repleta de "mucho nerviosismo", "pocos valores", "poca ética" y "juego muy sucio", y llamó a una movilización masiva en las urnas.

