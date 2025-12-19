Joan Laporta ataca al Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

Joan Laporta sigue inmerso en su guerra dialéctica contra el Real Madrid y Florentino Pérez. Después de contestar a las acusaciones del presidente del Real Madrid en relación al caso Negreira, que calificó como "barcelonitis aguda", el presidente del Barcelona aprovechó la tradicional cena de Navidad del club para atacar de nuevo al eterno rival, al que recordó que el "Barça vuelve a estar fuerte".

"Supongo que sabéis a quién me estoy refiriendo, a quienes son artífices de campañas permanentes de desprestigio a nuestro escudo y de nuestras esencias. Eso no lo vamos a permitir", dijo un acalorado Laporta, hablando de la "envidia" que despiertan en la capital en un tono cada que fue ganando contundencia y volumen.

"Nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça"

"Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; son estos que tienen un bodrio de televisión desde el que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente", abundó, eso sí, sin mencionar al Real Madrid esta vez.

Laporta agradeció a los presentes que el club azulgrana vuelve a estar "fuerte", además de desear un 2026 con títulos: "A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del campo. Mientras ellos destruyen, intentan borrar la historia o desvirtuarla, no lo conseguirán, nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça", afirmó.

"Me gustaría seguir viéndoos"

En el Palau Blaugrana, y en presencia de todas las plantillas de las secciones profesionales del club azulgrana y sus respectivos staff técnicos, Laporta habló sin tapujos de todo lo acontecido durante estos últimos días en la guerra abierta que mantiene con el Real Madrid y Florentino Pérez.

En ese discurso prenavideño, Joan Laporta también quiso mandar un mensaje de optimismo para el futuro haciendo un guiño a las próximas elecciones: "Me gustaría seguir viéndoos las próximas Navidades aquí celebrando los éxitos del Barça. Visca el Barça y visca Catalunya".

Los informes "merecían la pena"

Joan Laporta compareció el jueves pasado durante cerca de una hora ante la jueza que investiga el caso Negreira. Defendió que, durante su primera etapa al frente del club (2003-2010), decidió mantener los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira por considerar útiles los informes que elaboraban él y su hijo Javier. Y fue tajante: "en absoluto" los árbitros favorecieron al Barça, un equipo que, según subrayó, era entonces un "ejemplo en el mundo".

Laporta acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en calidad de testigo, después de que su imputación quedara archivada por prescripción. Las fuentes judiciales consultadas detallan que explicó que los pagos -7,3 millones entre 2001 y 2018- eran una práctica "heredada" de directivas previas y que desde el área deportiva le trasladaron que eran necesarios para mantener los informes sobre árbitros y tareas de scouting.

El dirigente blaugrana aseguró que nunca llegó a conocer personalmente a Negreira ni a su hijo y que, pese a la polémica, el club ha entregado al juzgado 629 informes localizados hasta ahora, aunque matizó que este tipo de documentación suele destruirse cada cinco o seis años.

"Era una situación heredada"

Laporta insistió en que la decisión de mantener los pagos respondía a criterios deportivos: "merecían la pena" porque aportaban informes sobre árbitros y análisis de jugadores que podían interesar al club. También subrayó que el Barça de aquella época -el de Ronaldinho, Messi o Xavi- no necesitaba ningún tipo de ayuda arbitral para ganar: "En absoluto nos han beneficiado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.