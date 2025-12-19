Xabi Alonso: "Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores"

Xabi Alonso asegura que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del Real Madrid y que "desde el presidente hasta los jugadores" trabajan todos "unidos". "Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto. Sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos. Con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos", ha dicho el entrenador blanco en rueda de prensa.

"En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable", abundó el tolosarra antes del partido de Liga ante el Sevilla este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu.

"El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho, en los duelos uno contra uno y con el balón"

Xabi Alonso dice encontrarse bien y "con ganas, energía y fuerza" a pesar de las críticas. También asegura que no le corresponde a él ponerse nota en esta primera de temporada.

Para cerrar el año, los blancos reciben a un conjunto hispalense que ya suma 17 años sin ganar en el Bernabéu: "Es el último partido del año. De un bloque exigente. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar 2026 con energía y optimismo para todos los frentes que vamos a tener. El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho, en los duelos uno contra uno y con el balón. Jugamos en casa y queremos que la gente disfrute", aseguró Xabi sobre el equipo del argentino Matías Almeyda.

13 partidos sin marcar de Vini

Por otro lado, confió en que sea "cuestión de partidos" que el brasileño Vinícius vuelva a marcar tras 13 encuentros sin ver puerta: "Es cuestión de partidos, de momentos. Ha estado muy cerca y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible", señaló.

Asimismo, el preparador vasco ha analizado el estado de forma de Rodrygo Goes: "Ha sido muy buena noticia ver lo que nos ha aportado en estos dos partidos; el equilibrio que nos dan con y sin balón. Puede jugar en banda derecha, por el centro y por la izquierda, dependiendo de nuestras necesidades. Está en buen momento y me alegro por él, porque se lo merece".

