Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Baloncesto

El complicado aterrizaje del avión del Bilbao Basket en Loiu con viento: "Mucho miedo, casi nos matamos"

La expedición del Surne Bilbao Basket pasó un mal momento en su vuelta a Bilbao, donde aterrizaron en Loiu en plena alerta por fuertes vientos.

La expedici&oacute;n del Surne Bilbao Basket y su complicado aterrizaje en Bilbao

La expedición del Surne Bilbao Basket y su complicado aterrizaje en Bilbao@bilbaobasket

Publicidad

Aterrizar el aeropuerto de Loiu (Bilbao) en un día con alerta por viento no es lo mejor para perder el miedo a volar y los aviones. Y eso es lo que han experimentado los jugadores del Surne Bilbao Basket en su vuelo de regreso desde Eslovaquia, tras jugar un partido de FIBA Eurocup frente al BC Prievidza.

En un vídeo, compartido en la cuenta de 'X' del Surne Bilbao Basket, se puede ver el arriesgado aterrizaje y las reacciones de algunos jugadores ya en tierra.

El base internacional sueco Melwin Pantzar se reía ya en el aeropuerto de Loiu admitió en mal momento: "Mucho miedo, de verdad. Casi nos matamos"

Aunque no todos lo pasaron tan mal. Tryggvi Snær Hlinason, internacional islandés y pívot del Bilbao Basket, definía el vuelo como "normal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el The Best 2025

El trofeo The Best de la FIFA

Publicidad

Deportes

La expedición del Surne Bilbao Basket y su complicado aterrizaje en Bilbao

El complicado aterrizaje del avión del Bilbao Basket en Loiu con viento: "Mucho miedo, casi nos matamos"

Alcaraz y Ferrero conversan en el Open de Australia 2025

Kiko Navarro, primer entrenador de Alcaraz, sobre la ruptura con Ferrero: "Quizás es más por parte del entorno que..."

Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú

Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú: "Tenía claro que iba a por el oro"

Eva Marie Pauline, la promesa del lanzamiento de disco español
Lanzamiento disco

Eva Marie Pauline, gran promesa del atletismo español con 15 años: "Lo más importante son los estudios, el atletismo..."

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en una imagen de archivo
Tenis

El exentrenador de Agassi, sobre el posible relevo de Ferrero: "El nombre que realmente destaca y sería interesante..."

España-Argentina se enfrentarán en la Finalissima
Fútbol

Oficial: la Finalísima entre España y Argentina ya tiene fecha, horario y estadio

Las campeones de Europa y de América disputarán la Finalissima el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar.

El delantero Ethan McLeod
Inglaterra

Muere el delantero Ethan McLeod en un trágico accidente a los 21 años

El jugador del Macclesfield regresaba de un partido con su equipo cuando se estampó contra una barrera.

Davide Ancelotti en un partido con Botafogo

Davide Ancelotti deja Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'

Toni Nadal analiza la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Creo que la decisión es de Carlos y no es tenística"

El futbolista del Barcelona SC Mario Pineida

Asesinan a tiros al futbolista del Barcelona SC Mario Pineida en un ataque armado

Publicidad