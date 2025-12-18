El complicado aterrizaje del avión del Bilbao Basket en Loiu con viento: "Mucho miedo, casi nos matamos"

Aterrizar el aeropuerto de Loiu (Bilbao) en un día con alerta por viento no es lo mejor para perder el miedo a volar y los aviones. Y eso es lo que han experimentado los jugadores del Surne Bilbao Basket en su vuelo de regreso desde Eslovaquia, tras jugar un partido de FIBA Eurocup frente al BC Prievidza.

En un vídeo, compartido en la cuenta de 'X' del Surne Bilbao Basket, se puede ver el arriesgado aterrizaje y las reacciones de algunos jugadores ya en tierra.

El base internacional sueco Melwin Pantzar se reía ya en el aeropuerto de Loiu admitió en mal momento: "Mucho miedo, de verdad. Casi nos matamos"

Aunque no todos lo pasaron tan mal. Tryggvi Snær Hlinason, internacional islandés y pívot del Bilbao Basket, definía el vuelo como "normal.