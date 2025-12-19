Lola Fernández Ochoa: "El 20% de los deportistas tienen problemas de salud mental"

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que no todo es gloria para los deportistas de élite. Su salud mental está tocada en muchos casos. "Hemos conocido el consumo de alcohol, tranquilizantes, lo mal que duermen y las alteraciones en la alimentación", nos lo contaba a Antena 3 Deportes, Lola Fernández Ochoa, hermana de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa y que ha colaborado en el estudio sobre salud mental.

Lola ha puesto en marcha la Fundación Blanca que junto con la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo un estudio pionero sobre la salud mental de los deportistas con datos que la propia Lola califica de "demoledores". Conocemos los casos de Ricky Rubio o Andrés Iniesta que hicieron públicos sus problemas de depresión a pesar de ser unas grandes estrellas deportivas. Otro caso, con final trágico, fue el de Blanca Fernández Ochoa, que se suicidio tras finalizar su gran carrera deportiva en el esquí .

"Si ellos, Ricky e Iniesta, que lo tienen todo, lo han contado y han pasado por ello, pueden ser un ejemplo de que no se es un bicho raro", apunta Lola sobre el hecho de que pasar un problema de salud mental no hace de menos a un deportista.

"Una vez que se retiran, la gran mayoría son juguetes rotos"

La conclusiones se han sacado tras las respuestas ofrecidas por 500 deportistas. "Con 500 encuestas recibidas ya nos podemos hacer una idea de cómo están nuestros deportistas y sobre todo su nivel mental", nos explicaba Lola tras haber colaborado en el estudio.

"El 20% de los deportistas tienen problemas de salud mental, esto hay que tratarlo, esto no puede ser así y una vez que se retiran, la gran mayoría son juguetes rotos", son las conclusiones finales del estudio contadas por Lola Fernández Ochoa que está detrás de este proyecto.

Un proyecto que ha recibido el galardón Iberdrola Supera que reconoce la atención prestada a la salud mental de nuestros deportista.

