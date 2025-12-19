Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Salud mental y deporte

Lola Fernández Ochoa: "El 20% de los deportistas tienen problemas de salud mental"

La Fundación Blanca, creada por Lola Fernández Ochoa, hermana de la mítica Blanca Fernández Ochoa ha promovido junto con la Universidad de Zaragoza un proyecto pionero para estudiar la salud mental de los deportistas de élite.

El base español Ricky Rubio

La salud mental, la gran epidemia silenciosa del mundo del deporte | Teresa Lozano Galán

Publicidad

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que no todo es gloria para los deportistas de élite. Su salud mental está tocada en muchos casos. "Hemos conocido el consumo de alcohol, tranquilizantes, lo mal que duermen y las alteraciones en la alimentación", nos lo contaba a Antena 3 Deportes, Lola Fernández Ochoa, hermana de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa y que ha colaborado en el estudio sobre salud mental.

Lola ha puesto en marcha la Fundación Blanca que junto con la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo un estudio pionero sobre la salud mental de los deportistas con datos que la propia Lola califica de "demoledores". Conocemos los casos de Ricky Rubio o Andrés Iniesta que hicieron públicos sus problemas de depresión a pesar de ser unas grandes estrellas deportivas. Otro caso, con final trágico, fue el de Blanca Fernández Ochoa, que se suicidio tras finalizar su gran carrera deportiva en el esquí .

"Si ellos, Ricky e Iniesta, que lo tienen todo, lo han contado y han pasado por ello, pueden ser un ejemplo de que no se es un bicho raro", apunta Lola sobre el hecho de que pasar un problema de salud mental no hace de menos a un deportista.

"Una vez que se retiran, la gran mayoría son juguetes rotos"

La conclusiones se han sacado tras las respuestas ofrecidas por 500 deportistas. "Con 500 encuestas recibidas ya nos podemos hacer una idea de cómo están nuestros deportistas y sobre todo su nivel mental", nos explicaba Lola tras haber colaborado en el estudio.

"El 20% de los deportistas tienen problemas de salud mental, esto hay que tratarlo, esto no puede ser así y una vez que se retiran, la gran mayoría son juguetes rotos", son las conclusiones finales del estudio contadas por Lola Fernández Ochoa que está detrás de este proyecto.

Un proyecto que ha recibido el galardón Iberdrola Supera que reconoce la atención prestada a la salud mental de nuestros deportista.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero: "Es muy difícil para mí escribir esto..."

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz en el pasado Wimbledon

Publicidad

Deportes

El base español Ricky Rubio

Lola Fernández Ochoa: "El 20% de los deportistas tienen problemas de salud mental"

Los campeones del mundo de tenis playa

España, campeona del mundo de tenis playa en Brasil: "Sí que había nervios"

Xabi Alonso en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Madrid

Xabi Alonso: "Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores"

Xabi Alonso y Florentino Pérez
Análisis

¿Qué le pasa al Real Madrid? Expediente Xabi Alonso: de la revolución a la crisis

Lamine Yamal durante el partido de semifinales de la Nations League 2025
Mustapha Hadji

"Lamine Yamal siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España"

Carlos Alcaraz realiza el saque de honor en Nueva Condomina
Copa del Rey

Carlos Alcaraz, protagonista en el Murcia-Betis: su tierra homenajea al número 1 en la Copa del Rey

El número 1 del mundo hizo el saque de honor en el partido de dieciseisavos de Copa del Rey en la Nueva Condomina.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta
Barcelona

Joan Laporta ataca al Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

El presidente del Barcelona carga contra Florentino Pérez y el equipo merengue durante un acalorado discurso navideño.

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Sorteo octavos de la Copa del Rey 2025 - 26: fecha, horario y equipos clasificados

La expedición del Surne Bilbao Basket y su complicado aterrizaje en Bilbao

El complicado aterrizaje del avión del Bilbao Basket en Loiu con viento: "Mucho miedo, casi nos matamos"

Alcaraz y Ferrero conversan en el Open de Australia 2025

Kiko Navarro, primer entrenador de Alcaraz, sobre la ruptura con Ferrero: "Quizás es más por parte del entorno que..."

Publicidad