Kiko Navarro, primer entrenador de Alcaraz, sobre la ruptura con Ferrero: "Quizás es más por parte del entorno que..."

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero monopoliza toda la actualidad del tenis mundial. El hombre que ha llevado la carrera del murciano desde 2028 ya no forma parte del equipo del jugador de El Palmar, algo sorprendente y que un día después de oficializarse el divorcio aún mantiene varias preguntas en el aire. Quizás de la que más se ha hablado es de las razones que han llevado a tomar esa decisión, pero también queda por dilucidarse si será Samu López el que se convierta en entrenador principal del ganador de seis grand slams o se trata de fichar a otro entrenador.

Sobre esas dos cuestiones se ha pronunciado Kiko Navarro, el que fuera primera entrenador de Carlos Alcaraz y que mantiene una buena relación con la familia del murciano. Navarro, en una entrevista con Radiogaceta de los Deportes en RNE, ha dejado claro que en su opinión las desavenencias son más desde el entorno de Alcaraz que por parte de Carlitos.

"¿Las desavenencias? Quizás es más por parte del entorno que por el jugador. Carlitos es muy defensor de sus entrenadores, lo fue conmigo y sé que lo ha sido con Juan Carlos", ha asegurado Kiko Navarro en RNE.

"La gente que haya tomado la decisión, que yo creo que no es Carlitos..."

El primer entrenador del tenista murciano sostiene que la decisión no ha sido tomada, o al menos no solo por Carlos Alcaraz.

"Igual ya llega un momento, por motivos ajenos a él y a lo deportivo, que hay que tomar esta decisión. ¿Y qué mejor momento que ahora como número 1 del mundo? Juan Carlos ha hecho un trabajo espectacular y hay poco que echarle en cara. La gente que haya tomado la decisión, que yo creo que no es Carlitos, tendrá sus motivos que yo ahora mismo desconozco", admite Kiko Navarro.

Preguntado por las razones que han podido llevar a la separación entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, Kiko Navarro reconoce estar sorprendido a la espera de hablar con el padre del tenista murciano.

"Puedo saber alguna cosa por parte del padre de meses atrás, que no creo que sea el momento de decirlo. Me enteraré. Al final, lo han llevado con mucha discreción y es normal, se merece un respeto Juan Carlos. Todo tiene un principio y un final. A mí me ha sorprendido, me ha pillado un poco de sorpresa, está claro que yo soy amigo de la familia y puedo saber alguna cosita pero no deja de ser una sorpresa", señala Kiko Navarro.

Respecto a si finalmente se optará por Samu López como entrenador principal de Carlos Alcaraz, Kiko Navarro sí apuesta por el entrenador alicantino de 55 años.

"A mí si me consta que Carlos Alcaraz padre, que para mí es quien lleva las riendas de todo, admira mucho a Samu y sabe que es un profesional. Al final, lo que da un poquito de pena es que parece que para ser entrenador de Carlitos hay que tener un super nombre, como un Ferrero, Moyá, Djokovic o incluso un Nadal... Y yo creo que no es así. Al final es que Carlos respete al entrenador y Samu, de hecho, tiene más experiencia como entrenador que Juan Carlos (Ferrero). Ha estado con Nico Almagro, ocho o diez años con Pablo Carreño, sabe lo que es el circuito. Una persona muy humilde, un pedazo de profesional. Yo sí lo veo como entrenador principal de Carlos y creo que el padre también", argumente Kiko Navarro en la conversación en RNE junto a Alejandro Pita y Javier de Diego.

"Evidentemente, hará falta una segunda persona ahí porque la temporada es muy larga, son muchos viajes y quizás esa segunda persona sea de más nombre que Samuel, pero eso no significa que vaya a ser primer entrenador. Yo apostaría, sin haber hablado aún con el padre, que el primer entrenador va a ser Samuel López", concluye Kiko Navarro.