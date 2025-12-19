Los desalojados del B9 de Badalona siguen en la calle, a pesar de la petición de la juez de ofrecerles una vivienda alternativa

Este miércoles, los Mossos d'Esquadra desalojaron el edificio del instituto B9 de Badalona (Barcelona) en aplicación de una orden judicial dejando en la calle a unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos. La operación se saldó con 19 detenidos, la mayoría de ellos por la ley de extranjería, y 181 personas identificadas. Una vez finalizado el desalojo, los Mossos entregaron el edificio al Ayuntamiento de Badalona, que tiene la titularidad y planea reconvertirlo en comisaría de la guardia urbana.

Tras el desalojo, algunos de estos inmigrantes decidieron acampar cerca del centro, pasando así la noche a la intemperie, mientras que otros decidieron okupar otras casas del barrio.

Aunque la juez que ordenó el desalojo pidió que se les diese una vivienda alternativa, esto no ha ocurrido, por lo que ahora los okupas se han convertido en personas sin hogar.

Nos cuentan que están pasando mucho frío, a la vez que denuncian que no encuentran un hogar para alquilar porque "nadie quiere ser vecino de un africano". Denuncian actitudes racistas y mucha tensión, pues se habla de volver a ocupar el edificio: "han llamado a sus amigos de otras ciudades y van a venir a pelearse con la Policía para intentar entrar otra vez, eso es lo que escucho", nos explican.

La Generalitat emplaza a Albiol a abrir un albergue

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Mònica Martínez Bravo, ha emplazado al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a abrir un albergue en la localidad con el fin de dar cobijo a los desalojados del antiguo Instituto B9.

Martínez Bravo ha enviado una carta a Albiol, en la que señala que, después de que medio centenar de personas hayan tenido que dormir al raso tras el desalojo, diversas entidades sociales, entre ellas Cáritas y Creu Roja, se han mostrado dispuestas a dar una solución inmediata. "Somos conocedores de que el Ayuntamiento de Badalona dispone de un equipamiento municipal, el albergue Can Bofí Vell, cerrado desde hace unos meses, que reuniría las condiciones necesarias y permitiría la atención de urgencia de las personas afectadas", señala la consellera en la carta, a la que ha tenido acceso EFE.

"Explorar esta vía permitiría dar una solución satisfactoria para todo el mundo, dando cumplimiento las medidas apuntadas por el juzgado y garantizando una atención humanitaria de urgencia", añade.

Por el momento, el edificio se mantiene sellado.

