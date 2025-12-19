Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mustapha Hadji

"Lamine Yamal siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España"

El mítico exfutbolista marroquí Mustapha Hadji lamenta que Lamine Yamal eligiera a la selección española por delante de Marruecos.

Lamine Yamal durante el partido de semifinales de la Nations League 2025

Lamine Yamal durante el partido de semifinales de la Nations League 2025Getty Images

Luis F. Castillo
Publicado:

Mustapha Hadji, exfutbolista marroquí con pasado en el Deportivo de La Coruña y el Espanyol, ha lamentado públicamente que Lamine Yamal optara por jugar con la selección española en lugar de hacerlo con la marroquí. El exinternacional africano realizó estas declaraciones en el canal Al Arabiya Sports, donde mostró su decepción por la decisión del joven talento del Barcelona.

"Es una verdadera lástima que Lamine Yamal no eligiera Marruecos"

Mustapha Hadji

"Es una pena que Lamine Yamal no haya elegido Marruecos", opinó Hadji, que defendió que el vínculo emocional con la afición habría sido distinto de haber tomado otro camino internacional. "Aunque Lamine Yamal juegue con España, el cariño que recibirá de los españoles nunca será el mismo que el que habría recibido de los marroquíes", subrayó el exfutbolista de 54 años.

Hadji insistió en que la elección del extremo culé fue un error desde el punto de vista emocional y deportivo: "Es una verdadera lástima que Lamine Yamal no eligiera Marruecos, porque si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes", reiteró el exjugador, que fue internacional con Marruecos en 63 ocasiones.

"Es una mala elección"

En su reflexión, el exfutbolista recordó también un comentario aparecido en la prensa española que, a su juicio, refleja una diferencia de trato hacia el joven internacional: "Es triste porque, como leí hace poco en un periódico español, algunos periodistas dijeron: 'Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, queremos a Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri'. Así que eso significa que es una mala elección", sostuvo.

Hadji cerró su alegato insistiendo en el vínculo de origen del futbolista del Barça: "Me hubiera gustado que jugase con Marruecos. Lamine Yamal siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España", apostilló.

La decisión de Lamine Yamal

Lamine Yamal tomó su decisión definitiva en agosto de 2023, cuando dio el 'sí' a España y descartó la posibilidad de representar a Marruecos. El entonces jugador de 16 años mantuvo conversaciones tanto con Walid Regragui, seleccionador marroquí, como con representantes de la Real Federación Española de Fútbol, Francis Hernández y Vicente Blanco, en Barcelona.

Tras la decisión, el propio Regragui reconoció el interés de Marruecos por el futbolista: "Lamine Yamal es un crack generacional que intentamos que jugase con Marruecos, pero eligió España y le deseamos mucha suerte", explicó entonces el técnico en el El Chiringuito.

El debut de Lamine Yamal con la selección española se produjo el 8 de septiembre de 2023, a las 18:44 horas peninsulares, cuando se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con la absoluta, con 16 años y 57 días, y lo hizo además marcando gol. El resto es historia.

