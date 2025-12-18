Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Copa del Rey

Sorteo octavos de la Copa del Rey 2025 - 26: fecha, horario y equipos clasificados

Consulta el día, hora y los clubes clasificados para el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26.

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteoatresplayer.com

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La Copa del Rey2025 - 26 sigue avanzando rondas y, a la espera del Granada CF - Rayo Vallecano que se jugará el próximo 6 de enero, ya se conocen a los 15 equipos clasificados para los octavos de final. En el sorteo que se celebrará en Las Rozas habrá diez equipos de LaLiga EA Saports y cinco de la Liga Hypermotion (falta por jugarse el Granada CF - Rayo Vallecano).

El sorteo, como ocurrió en el de 1/16 de final, emparejará a los equipos de menor categoría con clubes de primera división. Además, los cuatro equipos de la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic) estarán en un bombo al margen del resto de clubes de Primera y serán las primeras bolas en salir, lo que garantiza cuatro duelos ante cuatro equipos de LaLiga Hypermotion. El quinto equipo de segunda división que se ha metido en los octavos de final también se medirá a un equipo de primera división, que podría ser seis equipos si el Granada gana al Rayo Vallecano el próximo 6 de enero*.

Los partidos de octavos de final de la Copa del Rey se jugará entre en los días 13, 14 y 15 de enero a partido único, formato que se también mantendrá en los cuartos de final. Los cinco equipos de segunda división tiene garantizado jugar el partido de octavos de final en casa. La única novedad será que en la ronda de octavos de final ya habrá VAR en todas las eliminatorias.

Equipos clasificados para los 1/8 de la Copa del Rey

  • Liga EA Sports: Barcelona, Real Madrid, Alavés, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia, Real Sociedad, Osasuna, Elche CF y Betis.
  • Liga Hypermotion: Deportivo de la Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Burgos CF, Albacete Balompié y Racing Club.

*Falta un equipo por clasificarse para los 1/8 de final que saldrá de la eliminatoria Granada CF - Rayo Vallecano (6 de enero / 19:00 horas). Si pasa el Granada CF se medirá a un equipo de primera división.

Resultados de los 1/16 de final de la Copa del Rey

SD Eibar 0-1 Elche CF

RC Deportivo 1-0 RCD Mallorca

CD Guadalajara 0-2FC Barcelona

CD Eldense 1-2 Real Sociedad

Real Sporting de Gijón 0-2 Valencia CF

Cultural y D. Leonesa 1-0 Levante

CD Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid

Real Racing Club 2-1 Villarreal CF

SD Huesca 2-4 CA Osasuna

Albacete Balompié 2-2 RC Celta (3-0 penaltis)

CF Talavera de la Reina 2-3Real Madrid

Deportivo Alavés 1-0 Sevilla

Burgos CF 3-1 Getafe CF

Ourense CF 0-1 Athletic Club

Real Murcia CF 0-2 Real Betis

Granada CF - Rayo Vallecano (Martes 6 de enero | 19:00 horas)

Horario sorteo octavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26 se celebrará en el salón Luis Aragonés de Las Rozas el miércoles 7 de enero de 2026 a las 13:00 horas (horario peninsular). El sorteo de 1/8 de la Copa del Rey se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de todos los emparejamientos y eliminatorias.

Calendario Copa del Rey 2025 - 26

  • Octavos de final: 13, 14 y 15 de enero.
  • Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero.
  • Semifinales: 10, 11 y 12 de febrero / 3, 4 y 5 de marzo.
  • Final: sábado 25 de abril.
