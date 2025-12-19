España, campeona del mundo de tenis playa en Brasil: "Sí que había nervios"

Disfrutamos del actual número uno, Carlos Alcaraz, pero desconocíamos que en España están los mejores del mundo de algo que se llama tenis playa. Antena 3 Deportes habló con dos de los integrantes del equipo español. Ari Costa juega el circuito profesional Brasil y reconoce que les pregunta mucho por el deporte que practican.

"La gente nos dice '¿qué es eso del tenis playa?'. No lo juega nadie pero después, cuando sales y te vas a Brasil, la gente no para de pedirte fotos", explica Ari Costa a Antena 3 Deportes.

Brasil es el país donde se juega casi en su totalidad al tenis playa. "El 85% del circuito se juega en Brasil en un país donde hay dos millones de practicantes", nos cuenta Antomi Ramos, pareja del dobles mixto de Ari Costa. La arena de las playas brasileñas son propicias, una bola de baja presión, una pala similar al pádel y una red. Así es este deporte. Mezcla de voleibol y tenis.

En Brasil, España logró dar el 'maracanazo'. "Jugamos en una cancha central muy grande donde había cerca de 4.000 personas", recuerda Antomi.

Una final ganada en el último punto gracias al dobles mixto. Tras dejar atrás, en semifinales, a la gran favorita: Italia. "Sí que había nervios, por ser un torneo de este tamaño", comenta Ari Costa.

La gran duda surge ahora: ¿los jugadores son tenistas frustrados? "Frustrado no creo que sea la palabra. Sí que son tenistas que vienen de lesiones". Tanto Antomi como Ari dejaron el tenis por la versión playera. Solos los top 10 mundiales de este deporte pueden vivir de él. Los premios no pueden compararse con los que reparten en el tenis profesional.

"Son bastantes dígitos de diferencia. 10.000 ó 12.000 euros por ganar un torneo de los grandes, el equivalente a un Future de la ATP", asegura jugador canario.

¿Y Alcaraz, lo haría bien sobre la arena? Ari responde: "en un día y medio podría divertirse". El tenis playa es deporte que aspira a ser olímpico ya que, según apunta Antomi, "sería muy fácil, las medidas del campo son las de voleibol playa". "Con bajar la red al voleibol playa ya tenemos todo igual", señala Antomi Ramos.

