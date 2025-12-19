Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Tenis playa

España, campeona del mundo de tenis playa en Brasil: "Sí que había nervios"

España le arrebata a Brasil en casa el campeonato del mundo de tenis playa. Primero de la historia.

Los campeones del mundo de tenis playa

La selección española de tenis playa gana en Brasil la Copa del Mundo | Joaquín Albareda

Publicidad

Joaquín Albareda
Publicado:

Disfrutamos del actual número uno, Carlos Alcaraz, pero desconocíamos que en España están los mejores del mundo de algo que se llama tenis playa. Antena 3 Deportes habló con dos de los integrantes del equipo español. Ari Costa juega el circuito profesional Brasil y reconoce que les pregunta mucho por el deporte que practican.

"La gente nos dice '¿qué es eso del tenis playa?'. No lo juega nadie pero después, cuando sales y te vas a Brasil, la gente no para de pedirte fotos", explica Ari Costa a Antena 3 Deportes.

Brasil es el país donde se juega casi en su totalidad al tenis playa. "El 85% del circuito se juega en Brasil en un país donde hay dos millones de practicantes", nos cuenta Antomi Ramos, pareja del dobles mixto de Ari Costa. La arena de las playas brasileñas son propicias, una bola de baja presión, una pala similar al pádel y una red. Así es este deporte. Mezcla de voleibol y tenis.

En Brasil, España logró dar el 'maracanazo'. "Jugamos en una cancha central muy grande donde había cerca de 4.000 personas", recuerda Antomi.

Una final ganada en el último punto gracias al dobles mixto. Tras dejar atrás, en semifinales, a la gran favorita: Italia. "Sí que había nervios, por ser un torneo de este tamaño", comenta Ari Costa.

La gran duda surge ahora: ¿los jugadores son tenistas frustrados? "Frustrado no creo que sea la palabra. Sí que son tenistas que vienen de lesiones". Tanto Antomi como Ari dejaron el tenis por la versión playera. Solos los top 10 mundiales de este deporte pueden vivir de él. Los premios no pueden compararse con los que reparten en el tenis profesional.

"Son bastantes dígitos de diferencia. 10.000 ó 12.000 euros por ganar un torneo de los grandes, el equivalente a un Future de la ATP", asegura jugador canario.

¿Y Alcaraz, lo haría bien sobre la arena? Ari responde: "en un día y medio podría divertirse". El tenis playa es deporte que aspira a ser olímpico ya que, según apunta Antomi, "sería muy fácil, las medidas del campo son las de voleibol playa". "Con bajar la red al voleibol playa ya tenemos todo igual", señala Antomi Ramos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú: "Tenía claro que iba a por el oro"

Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú

Publicidad

Deportes

El base español Ricky Rubio

Lola Fernández Ochoa: "El 20% de los deportistas tienen problemas de salud mental"

Los campeones del mundo de tenis playa

España, campeona del mundo de tenis playa en Brasil: "Sí que había nervios"

Xabi Alonso en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Madrid

Xabi Alonso: "Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores"

Xabi Alonso y Florentino Pérez
Análisis

¿Qué le pasa al Real Madrid? Expediente Xabi Alonso: de la revolución a la crisis

Lamine Yamal durante el partido de semifinales de la Nations League 2025
Mustapha Hadji

"Lamine Yamal siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España"

Carlos Alcaraz realiza el saque de honor en Nueva Condomina
Copa del Rey

Carlos Alcaraz, protagonista en el Murcia-Betis: su tierra homenajea al número 1 en la Copa del Rey

El número 1 del mundo hizo el saque de honor en el partido de dieciseisavos de Copa del Rey en la Nueva Condomina.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta
Barcelona

Joan Laporta ataca al Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

El presidente del Barcelona carga contra Florentino Pérez y el equipo merengue durante un acalorado discurso navideño.

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Sorteo octavos de la Copa del Rey 2025 - 26: fecha, horario y equipos clasificados

La expedición del Surne Bilbao Basket y su complicado aterrizaje en Bilbao

El complicado aterrizaje del avión del Bilbao Basket en Loiu con viento: "Mucho miedo, casi nos matamos"

Alcaraz y Ferrero conversan en el Open de Australia 2025

Kiko Navarro, primer entrenador de Alcaraz, sobre la ruptura con Ferrero: "Quizás es más por parte del entorno que..."

Publicidad