Sol Borelli y Dylan Donegan, campeones del mundo júnior en Perú: "Tenía claro que iba a por el oro"

El surf español vive un gran presente y un prometedor futuro con una cantera de jóvenes surfistas nacionales que están logrando históricos resultados en las citas de la World Surf League. Los dos últimos en lograr colocar el surf español en lo más alto han sido Sol Borelli y Dylan Donegan, dos surfistas de Lanzarote que se han proclamado campeones mundiales júnior en Perú.

Sol y Dylan subieron a lo más alto del podio en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 celebrado en Puntas Rocas, Perú. Antena 3 Deportes ha hablado con ellos y ambos reconocen que vivir en Lanzarote es una ventaja para progresar en el surf.

"El clima es increíble, todo el día en el agua", reconoce Sol Borelli a Antena 3 Deportes. "El mejor sitio que hay para entrenar, tenemos todo tipo de olas. Una mezcla de todo que es perfecta", explica Dylan Donegan.

En Lanzarote han sido recibidos como héroes después de confirmarse como los mejores del mundo de su edad. "Yo tenía claro que iba a por el oro y que iba a ganar. Tengo el reto de ser la mejor del mundo y llegar a lo más alto", reconoce Sol Borelli.

Los dos subieron a lo más alto del podio, aunque hubo momentos de tensión, en especial en los últimos diez minutos de la final. "Quedaban diez minutos y fueron los diez minutos mas largos de mi vida", recuerda Dylan Donegan.

"Es uno de mis sueños ir a una olimpiadas"

Los dos surfistas españoles quieren dedicarse de forma profesional al surf y su sueño es llegar a unos JJOO y representar al surfing español.

"Desde que me enteré que el surfing era olímpico, es uno de mis sueños ir a una olimpiadas", asegura Dylan Donegan. "Sería una ilusión", añade Sol Borelli.

De momento, Sol Borelli y Dylan Donegan son los nuevos campeones del mundo sub-18 de surf. La surfista española logró la medalla de oro con una puntuación de 15,33 puntos, por delante de la australiana Milla Coco Brown (14,60) y de la francesa Clémence Schorsch (13,00).

Por su parte, Dylan Donegan logró una puntuación de 17,50 puntos, inalcanzable para Jacob Turner (15,73) y Tiger Abubo (12,50).

