Sánchez defiende el rescate a la aerolínea Plus Ultra y asegura que el Gobierno actuó con "total pulcritud"

El presidente del Gobierno asegura que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre el rescate a Plus Ultra.

Pedro Sánchez

Sánchez defiende el rescate a Plus Ultra | EFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas, incluido al de la compañía Plus Ultra. También insiste en que se trató de "préstamos" a las compañías aéreas y no fueron rescates.

"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas.

Pedro Sánchez recuerda que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" del Tribunal de Cuentas y que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez acordó este sábado la libertad para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', pero le impuso algunas medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.

La investigación, bajo secreto de sumario, está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15. El 'caso Plus Ultra' se encuentra en los juzgados tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos -en pandemia- y al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Sánchez, sobre Mercosur: "Sí hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también quiso restar importancia a que se retrase la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur, si es que finalmente se logra.

"Sí hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes a firmar el acuerdo con Mercosur", afirma. El jefe del Ejecutivo español pidió al resto de socios de la Unión Europea que apuesta por una "Europa abierta" y por las oportunidades que puede ofrecer ese acuerdo: "Europa necesita ese acuerdo y el mundo necesita que Europa tenga esa capacidad de llegar a acuerdos comerciales con otras economías".

