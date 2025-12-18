Toni Nadal analiza la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Creo que la decisión es de Carlos y no es tenística"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, analizó en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero la sorprendente separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero que ha impactado el mundo del tenis.

"Claro que me ha sorprendido, más después de una temporada tan buena", reconoció Toni Nadal. Y es que la suma de Alcaraz y Ferrero que ha cosechado 24 títulos, 280 victorias y 49 millones en premios. Por eso, para el tío de Nadal "lo lógico era seguir, me sorprende porque Alcaraz termina como número 1 del mundo".

Sobre los posibles motivos del 'divorcio': "La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística".

"A nivel tenístico Carlos tiene que estar muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Ferrero en todo este tiempo"

"Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír" , abundó el tío de Rafa.

En ese sentido, también habló sobre su relación como técnico con Rafa Nadal: "Para mí fue sencillo decirle a mi jugador cosas que no le gustaba oír porque era diferente, era mi sobrino, era otra relación".

Toni Nadal defendió el trabajo de Juan Carlos Ferrero durante estos últimos siete años con Alcaraz: "A nivel tenístico Carlos tiene que estar muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Ferrero en todo este tiempo".

Y es que el alicantino ha moldeado al tenista de El Palmar. Con Ferrero como técnico de Alcaraz, que empezó cuando el tenista tenía solo 15 años, ha ganado 280 partidos de los 345 disputados (81,1% de triunfos).

Prefería que siguieran juntos

"A mí me hubiese gustado que Ferrero hubiese seguido porque creo que se estaba haciendo muy buen trabajo... Me hubiera gustado que hubieran estado juntos toda la carrera porque creo que a los dos le ha ido muy bien", subrayó Toni.

¿Tendrá consecuencias en el juego de Carlitos esta ruptura? El tío de Nadal lo tiene claro: "No creo que a Alcaraz le afecte esto porque es un tenista muy bueno".

