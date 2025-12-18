Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Tenis

Toni Nadal analiza la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Creo que la decisión es de Carlos y no es tenística"

El tío y exentrenador de Nadal tiene claro que "lo lógico era seguir" y se mostró sorprendido con la inesperada decisión.

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'Getty Images

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, analizó en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero la sorprendente separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero que ha impactado el mundo del tenis.

"Claro que me ha sorprendido, más después de una temporada tan buena", reconoció Toni Nadal. Y es que la suma de Alcaraz y Ferrero que ha cosechado 24 títulos, 280 victorias y 49 millones en premios. Por eso, para el tío de Nadal "lo lógico era seguir, me sorprende porque Alcaraz termina como número 1 del mundo".

Sobre los posibles motivos del 'divorcio': "La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística".

"A nivel tenístico Carlos tiene que estar muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Ferrero en todo este tiempo"

Toni Nadal

"Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír" , abundó el tío de Rafa.

En ese sentido, también habló sobre su relación como técnico con Rafa Nadal: "Para mí fue sencillo decirle a mi jugador cosas que no le gustaba oír porque era diferente, era mi sobrino, era otra relación".

Toni Nadal defendió el trabajo de Juan Carlos Ferrero durante estos últimos siete años con Alcaraz: "A nivel tenístico Carlos tiene que estar muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Ferrero en todo este tiempo".

Y es que el alicantino ha moldeado al tenista de El Palmar. Con Ferrero como técnico de Alcaraz, que empezó cuando el tenista tenía solo 15 años, ha ganado 280 partidos de los 345 disputados (81,1% de triunfos).

Prefería que siguieran juntos

"A mí me hubiese gustado que Ferrero hubiese seguido porque creo que se estaba haciendo muy buen trabajo... Me hubiera gustado que hubieran estado juntos toda la carrera porque creo que a los dos le ha ido muy bien", subrayó Toni.

¿Tendrá consecuencias en el juego de Carlitos esta ruptura? El tío de Nadal lo tiene claro: "No creo que a Alcaraz le afecte esto porque es un tenista muy bueno".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira': "¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?"

Florentino Pérez, en el discurso navideño ante los medios

Publicidad

Deportes

Davide Ancelotti en un partido con Botafogo

Davide Ancelotti deja Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ferrero y Alcaraz con la 'Copa de los Mosqueteros'

Toni Nadal analiza la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Creo que la decisión es de Carlos y no es tenística"

El futbolista del Barcelona SC Mario Pineida

Asesinan a tiros al futbolista del Barcelona SC Mario Pineida en un ataque armado

Kylian Mbappé celebra el primer gol ante el CF Talavera de la Reina
Copa del Rey

Mbappé y Lunin salvan a Xabi Alonso y meten al Real Madrid en octavos de la Copa del Rey (2-3)

Muere a los 25 años el piloto Jéremy Bernet
Motociclismo

Muere a los 25 años el piloto Jéremy Bernet en un trágico accidente de moto en Gran Canaria

El patinador catalán Nil Llop en una imagen de archivo
Milán-Cortina 2026

Nil Llop, primer patinador de velocidad español en unos JJOO: "He hecho historia"

El patinador catalán, 23 años, logró en Hamar (Noruega) su billete para los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026. Antena 3 Deportes ha hablado con Nil Llop.

Carlos Alcaraz y su entrenador Samuel Lopez en las instalaciones de Queen's
Tenis

Quién es Samu López, el nuevo entrenador principal de Carlos Alcaraz tras el 'divorcio' con Ferrero

El entrenador alicantino, que se unió el equipo de Alcaraz a principios de 2024, toma las riendas de la preparación del tenista murciano tras la separación entre Carlos y Ferrero.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2025

Juan Carlos Ferrero, tras su ruptura con Alcaraz: "Me hubiera gustado seguir"

El estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026

Una sede del Mundial 2026 rodeada de cadáveres: Guadalajara, epicentro de una tragedia

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz en el pasado Wimbledon

Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero: "Es muy difícil para mí escribir esto..."

Publicidad