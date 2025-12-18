Hallan la caja fuerte robada con los votos por correo en Badajoz con documentos calcinados

La Guardia Civil ha localizado la caja fuerte robada en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) horas después del asalto, completamente calcinada, vacía y con los sobres del voto por correo esparcidos por el suelo. El hallazgo se produjo en un paraje cercano al municipio, dentro del término municipal de Talavera la Real, según han informado fuentes del instituto armado.

En el interior de la caja fuerte se encontraban 124 votos ya emitidos para las elecciones autonómicas del próximo domingo, además de 14.000 euros en efectivo, que fueron sustraídos en su totalidad. En el entorno del lugar donde apareció la caja se encontraron documentos quemados, aunque la Guardia Civil no confirma por el momento que se trate de las papeletas electorales.

Un robo de madrugada en Fuente de Cantos

El asalto se produjo durante la madrugada de este jueves en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, una localidad de algo más de 4.500 habitantes. Los autores forzaron la caja fuerte, presuntamente con una herramienta similar a una lanza térmica, y se llevaron tanto el dinero como los votos que se encontraban custodiados en su interior.

Además de este robo, durante la misma noche se registraron asaltos en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía, también en la provincia de Badajoz. En estos dos casos, según ha confirmado Correos, solo se sustrajeron artículos comerciales y material de oficina, sin que se vieran afectadas las cajas fuertes ni ninguna papeleta electoral.

Investigación abierta y antecedentes similares

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos. Fuentes del instituto armado han vinculado los robos con la delincuencia común, en el contexto de una oleada de asaltos a oficinas de Correos en la provincia. Desde el mes de octubre, antes incluso de la convocatoria electoral, se han registrado al menos nueve robos similares en distintos municipios pacenses.

Los investigadores subrayan que únicamente en Fuente de Cantos se vieron afectados votos electorales, ya que coincidían en la misma caja fuerte que el dinero en efectivo.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo podrán emitir nuevamente su voto por correo. La decisión busca garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas cuyos sufragios estaban depositados en la caja fuerte sustraída.

Correos ha informado de que ya se está comunicando con los electores implicados para aplicar la resolución adoptada por la Junta Electoral y ejecutar el procedimiento correspondiente.

