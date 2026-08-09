Decepción en Cincinnati: Sinner tampoco jugará por "una lesión en la rodilla"

La gira estadounidense seguirá algo descafeinada. Hace unos días Carlos Alcaraz confirmó que no estará en el Masters de Cincinnati al no sentirse completamente recuperado de la lesión de muñeca que sufrió en el Conde de Godó, y este domingo, su rival Jannik Sinner, ha seguido los pasos del murciano, en su caso por una lesión en la rodilla. Por segundo Masters consecutivo (Canadá y Cincinnati) no estarán los dos primeros del ranking.

Sin Sinner ni Alcaraz en Cincinnati

La baja del transalpino fue confirmada por el propio torneo: "Jannik Sinner se ha retirado del Cincinnati Open debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2024 y con muchas ganas de verte de nuevo el próximo año!

Jannik, número 1 del mundo, ya se bajó de Canadá, al igual que Alcaraz, pero sí tenía planeado disputar el torneo de Cincinnati, básicamente porque es el último gran torneo previo al US Open. Por contra, ni uno ni otro estarán en Estados Unidos.

"Me ha estado molestando la rodilla derecha"

Así ha explicado su ausencia Sinner: "Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati... Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir", empezó diciendo antes de desear suerte al torneo: "Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open", admitió.

El nº1 de la ATP vio frenada una racha histórica en Montreal, donde causó baja después de convertirse en el primer tenista de la historia en ganar los cinco primeros Masters del calendario el mismo año (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma). Además, también superó a Djokovic como el primero de siempre en hacerse con todos los Masters... con tan solo 24 años, siete años antes que Djokovic.

Djokovic sí estará

Precisamente el propio Novak Djokovic sí estará en Cincinnati, donde tendrá una oportunidad al no estar ninguno de sus grandes rivales en el cuadro. El serbio volverá a las pistas por primera vez desde que cayera en Wimbledon ante Sinner en semifinales.