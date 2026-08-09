Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Cincinnati

Decepción en Cincinnati: Sinner tampoco jugará por "una lesión en la rodilla"

El italiano se une a la baja de Alcaraz por segundo Masters consecutivo.

Sinner durante el torneo de Wimbledon 2026

Sinner durante el torneo de Wimbledon 2026 Reuters

Publicidad

La gira estadounidense seguirá algo descafeinada. Hace unos días Carlos Alcaraz confirmó que no estará en el Masters de Cincinnati al no sentirse completamente recuperado de la lesión de muñeca que sufrió en el Conde de Godó, y este domingo, su rival Jannik Sinner, ha seguido los pasos del murciano, en su caso por una lesión en la rodilla. Por segundo Masters consecutivo (Canadá y Cincinnati) no estarán los dos primeros del ranking.

Sin Sinner ni Alcaraz en Cincinnati

La baja del transalpino fue confirmada por el propio torneo: "Jannik Sinner se ha retirado del Cincinnati Open debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2024 y con muchas ganas de verte de nuevo el próximo año!

Jannik, número 1 del mundo, ya se bajó de Canadá, al igual que Alcaraz, pero sí tenía planeado disputar el torneo de Cincinnati, básicamente porque es el último gran torneo previo al US Open. Por contra, ni uno ni otro estarán en Estados Unidos.

"Me ha estado molestando la rodilla derecha"

Jannik Sinner

Así ha explicado su ausencia Sinner: "Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati... Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir", empezó diciendo antes de desear suerte al torneo: "Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open", admitió.

El nº1 de la ATP vio frenada una racha histórica en Montreal, donde causó baja después de convertirse en el primer tenista de la historia en ganar los cinco primeros Masters del calendario el mismo año (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma). Además, también superó a Djokovic como el primero de siempre en hacerse con todos los Masters... con tan solo 24 años, siete años antes que Djokovic.

Djokovic sí estará

Precisamente el propio Novak Djokovic sí estará en Cincinnati, donde tendrá una oportunidad al no estar ninguno de sus grandes rivales en el cuadro. El serbio volverá a las pistas por primera vez desde que cayera en Wimbledon ante Sinner en semifinales.

Antonio Rubio desafía el límite humano: 24 horas sin parar en la Ultraviking

Un obstáculo en la Ultraviking

Publicidad

Deportes

Sinner durante el torneo de Wimbledon 2026

Decepción en Cincinnati: Sinner tampoco jugará por "una lesión en la rodilla"

Cristiano Ronaldo y Georgina tras la final de la Champions en 2018

Más de 2.000 personas se presentan en una iglesia de Funchal creyendo que era la boda de Cristiano: así reaccionó CR7

Ciclistas de la vuelta parados

Hallan muerto a un ciclista desaparecido este sábado en Ciutadella, Menorca

Messi, a su llegada a Argentina
Leo Messi

La primera imagen de Messi a su llegada a Argentina tras la muerte de su padre

Mourinho y Bernardo Silva
Real Madrid

El primer 'palo' de Mourinho: "¿Bernardo Silva? El pobre tenía vacaciones y ha venido con un físico..."

Jódar durante el partido ante Lehecka en Canadá
Canadá

Jódar aplasta a Lehecka y firma en Canadá sus terceros cuartos de final en un Masters: Fils, próximo rival

El español doblega con comodidad al checo por un doble 6-3 y buscará ante Fils sus primeras semifinales en Masters 1.000. El top 10, cada vez más cerca. Mérida, también clasificado a cuartos.

Jorge Messi durante el Mundial 2022
Leo Messi

El mundo del fútbol llora la muerte de Jorge, padre de Leo Messi: "Fue el sostén y la persona..."

Instituciones, organizaciones y clubes de todo el mundo lamentan el fallecimiento del padre de Leo. El Madrid dio el pésame antes que el Barça y tanto Inter de Miami como PSG no se han pronunciado.

El padre de Messi junto al astro argentino

Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años

Enes Kanter

Enes Kanter, exjugador de la NBA, se declara elegible para la liga femenina: "Si lo único que se requiere..."

Leo Messi tras la final del Mundial

"Le volaré con cuatro bombas pegadas a mi cuerpo": revelan una amenaza de atentado suicida contra Messi en el Mundial

Publicidad