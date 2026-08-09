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Encuentran dos cadáveres en Valladolid y Salamanca con apenas una hora de diferencia

Los cuerpos sin vida de dos hombres han sido hallados este domingo en Valladolid y Salamanca con apenas una hora de diferencia.

Imagen de una ambulancia de Castilla y León

Imagen de una ambulancia de Castilla y León Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Dos hombres han sido encontrados muertos en la mañana de este domingo, 9 de agosto, en Valladolid y Salamanca, en dos sucesos diferentes de los que se han hecho cargo las respectivas unidades de la Policía Nacional.

El primero de los hallazgos se produjo alrededor de las 8.00 horas en Salamanca, después de que la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León recibiera una llamada que alertaba de la presencia de una persona inconsciente y parcialmente sumergida en una fuente situada en la avenida de la Merced, a la altura del Parque Municipal de Bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los servicios movilizados confirmaron finalmente el fallecimiento de un hombre de unos 40 años. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de su muerte.

Un piragüista encuentra otro cadáver en el Pisuerga

Apenas una hora después, sobre las 9.00 horas, un piragüista alertó al 112 tras encontrar el cadáver de otro hombre en la margen izquierda del río Pisuerga, en Valladolid, a la altura de la calle María Moliner.

El fallecido es un varón de mediana edad, según han informado los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid.

Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó a los Bomberos, que procedieron a sacar el cuerpo sin vida del agua y trasladarlo hasta la orilla.

También acudieron hasta la zona recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, Policía Municipal y Policía Nacional.

La Policía Nacional movilizó además a un forense hasta el lugar y se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de ninguno de los dos fallecidos ni sobre las causas de las muertes.

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