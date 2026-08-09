La primera imagen de Messi a su llegada a Argentina tras la muerte de su padre

Leo Messi aterrizó en Rosario, concretamente en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, junto a su mujer y sus hijos para dar el último adiós a su padre, Jorge Messi, después de que falleciera a los 68 años tras una larga enfermedad.

Nada más bajarse del avión, Messi se subió a una furgoneta que le trasladó al Cementerio Parque El Prado, donde tuvo lugar una despedida familiar y íntima.

El crack argentino viajó desde Florida tras enterarse de la noticia. El estado de salud de su progenitor ya era delicado desde hace semanas, cuando la propia familia expresó su "profundo malestar" por los bulos e informaciones falsas que iban circulando desde hace tiempo.

El adiós de Real Madrid, Barça, Argentina... e incluso Rafa Nadal

Desde que se conoció el trágico desenlace, la mayoría de clubes argentinos se pronunciaron en redes sociales, y el propio Real Madrid fue uno de los primeros en hacerlo, incluso antes que el propio Barça, PSG, Inter de Miami... que lo hicieron después. Incluso deportistas como Rafa Nadal lloraron la pérdida de Jorge Messi: "Querido Leo. No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge".

Este sábado también ondeó a media asta la bandera del Newell's, club en el que se formó Leo antes de viajar a Barcelona, además el Barça y el Inter de Miami homenajearon a Jorge Messi con minutos de silencio, e incluso De Paul, compañero de Leo en la Selección, le dedicó un gol.